Los Magic sobreviven al arranque de los Heat y estarán en la NBA Cup en Las Vegas

Desmond Bane se adueñó este martes de la eliminatoria de cuartos de final de la NBA Cup ganada por los Orlando Magic después de que los Miami Heat firmasen un inicio perfecto con un desmoralizador parcial de 0-15.

Con un marcador de 117-108, los Magic se convirtieron en el primer semifinalista de la Copa, cuya final a cuatro arrancará el sábado en Las Vegas. El rival de los Magic en Las Vegas saldrá del cruce entre los Toronto Raptors y los New York Knicks.

Por el otro lado del cuadro, Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns y Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs competirán mañana por los dos puestos del Oeste en Las Vegas.

Arranque perfecto de los Heat

Los Magic tuvieron que afrontar la eliminatoria sin Franz Wagner, su mejor jugador esta temporada, lesionado el domingo en una aparatosa caída en el Madison Square Garden.

Miami se aprovechó de este importante contratiempo para salir con toda al partido, protagonizando un demoledor parcial de 0-15 liderado por Andrew Wiggins y Norman Powell. Los Heat fallaron su primer tiro con 2-18 en el marcador.

Pese a ese impactante inicio, la ventaja de Miami nunca pasó de esos 16 puntos. Jamahl Mosley supo ordenar a sus hombres, que frenaron la hemorragia en ese primer cuarto.

Desmond Bane, Paolo Banchero y Jalen Suggs tomaron las riendas en un segundo cuarto en el que Orlando anotó 39 puntos y pulverizó la ventaja de Miami había amasado, incluso llegándose a ponerse por delante en el marcador. Al descanso, el marcador era de 56-57 para Miami.

Los hombres de Erik Spoelstra aún disputaron los primeros minutos del segundo tiempo, pero con el paso del tiempo se desmoronaron. Bane anotó otros 10 puntos y los Magic empezaron a creer en una victoria incluso con la baja de Wagner.

El marcador al final del tercer cuarto era de 89-83. Bane abrió el último periodo con los primeros 9 puntos de los Magic con dos triples y un 2+1. El ex de los Grizzlies anotó 15 en este último cuarto para un total de 37.

Orlando llegó a ponerse con un +14 y tuvo una excelente gestión del tiempo, agotando sus posesiones y sacando puntos ante la impotencia de Spoelstra y sus hombres.

"Jonathan Isaac entró al partido y lo cambió para nosotros desde el principio, y a partir de ahí no miramos atrás", afirmó Bane al sellar la clasificación, dando crédito a su compañero por la reacción de los Magic.

Bane terminó el partido con 37 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, Suggs aportó otros 20 puntos, Banchero 18 puntos y 7 rebotes, mientras que Wendell Carter Jr. firmó un doble-doble de 14 puntos y 10 rebotes. Para los Heat, Powell anotó 21 puntos, Tyler Herro 20 y Wiggins y Bam Adebayo 19 cada uno.

Será el debut de los Magic en la final a cuatro de la NBA Cup, en una edición en la que aún no han perdido un solo partido. El año pasado también alcanzaron los cuartos de final, pero cayeron ante el que acabaría siendo el campeón, los Milwaukee Bucks.