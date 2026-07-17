NBA
‘Magic’ De Larrea
El joven base español firmó otra actuación de libro en la Summer League alcanzando nada menos que las14 asistencias en el duelo ante Oklahoma donde no estuvo Aday Mara
Sergio de Larrea sigue ‘alucinando’ a todos los ejecutivos en la Liga de Verano de la NBA. El español, que ha firmado por Dallas Mavericks, alcanzó otra actuación histórica la pasada madrugada después de firmar nada menos que 14 asistencias en el triunfo ante Oklahoma City Thunder (87-97).
El ex jugador de Valencia Basket sólo aportó dos puntos en una mala serie en triples (0 de 5) aunque esas 14 asistencias le convirtieron en un jugador histórico en la Summer League. De Larrea se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA en registrar 14 asistencias o más en un partido de la Liga de Verano
Un registro que le lleva a empatar con Brandon Jennings y solo le supera Marcus Williams, que entregó 17 pases en 2009 y los 16 de Larry Drew en 2015.
Encantados con De Larrea
En Dallas están encantados con la llegada de De Larrea, con su nuevo entrenador, Joe Boylan, entregado a las acciones del joven vallisoletano. “La velocidad, la fuerza su capacidad atlética, creo que va a ser su mayor ajuste y es alguien que no se acelera, que juega su propio ritmo”, decía el técnico.
“Para Sergio, su mayor ventaja es que tiene madurez y el profesionalismo. Esto ha sido su trabajo antes. Una gran ventaja para un campeón”, aseguraba el técnico.
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