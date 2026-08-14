Magic Johnson da su apoyo a los nuevos propietarios de los Lakers

En un movimiento sorprendente, los Ángeles Lakers han cambiado de manos en menos de un año después de conocerse la venta de la fanquicia angelina en la que Joshua Kushner se convertirá en el propietario mayoritario de la franquicia tras llegar a un acuerdo con Bob Iger para la compra de los Lakers en una operación valorada en más de 12.000 millones de dólares.

Iger también confirmó que Jeanie Buss seguirá siendo la gobernadora del equipo durante al menos los próximos cuatro años, cumpliendo así el acuerdo que alcanzó previamente con Mark Walter cuando este adquirió el control de la franquicia.

“Como seguidores de la NBA de toda la vida, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en los propietarios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más emblemáticas del mundo”, declararon Kushner e Iger en un comunicado conjunto.

Johnson dio todo su apoyo a los nuevos propietarios de los Lakers que han pagado 12.500 millones por quedarse la franquicia / LATIMES

“Sentimos un inmenso respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss. Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles”, aseguraron en un comunicado.

Magic les da su apoyo

No ha tardado mucho tiempo para que una de las personas más autorizadas para hablar de la nueva compra del equipo angelino saltara a la palestra, el ex base y estrella del equipo, Magic ‘Earvin’ Johnson, que dio su apoyo a los nuevos compradores y dándoles un margen grande de confianza para llevar al equipo a más éxitos.

"¡Quiero felicitar a mis buenos amigos Bob Iger y Josh Kushner por la compra de Los Angeles Lakers!", escribió Johnson en X.

Johnson mantiene una relación muy estrecha con Iger y reveló que conoce al exdirector ejecutivo de Disney desde hace más de cuatro décadas. "Aficionados de los Lakers, no podrían tener dos mejores dueños", escribió Johnson. "Conozco a Bob personalmente desde hace más de 40 años; siempre ha amado a los Lakers y el baloncesto, y traerá campeonatos de vuelta a Los Ángeles", aseguró.

Magic asegura que conoce a los nuevos propietarios y que lucharán por más títulos de la NBA / MAGIC

Iger y Kushner habían estado considerando la posibilidad de adquirir una franquicia de expansión de la NBA en Las Vegas, pero cambiaron de planes rápidamente cuando Walter se mostró dispuesto a vender su participación en los Lakers. El acuerdo se concretó en cuestión de días.

Este cambio de propietario se produce apenas un año después de que Walter comprara el control de los Lakers a la familia Buss por un valor aproximado de 10 mil millones de dólares, lo que supone la segunda transición importante de la franquicia en muy poco tiempo.