Londres: la capital europea de la NBA

Londres no es “una sede más” en el mapa NBA. Para Europa, Londres fue el kilómetro cero: primero como prueba… y después como historia oficial. Por eso el partido de esta noche en The O2, con Orlando Magic vs Memphis Grizzlies, tiene un guiño enorme: los Magic vuelven a la ciudad donde la NBA se presentaron por primera vez en el continente con un partido entre dos equipos de la NBA y donde años después se disputó el primer partido oficial de temporada regular en Europa.

La ciudad europea con más NBA vs NBA

La importancia de Londres se entiende aún mejor con un dato que explica el peso del calendario: Londres es, hoy, la ciudad europea que más partidos NBA vs NBA ha acogido. El duelo de esta noche eleva la cuenta hasta 16 enfrentamientos entre franquicias de la liga disputados allí. Todo arrancó con el doble Orlando–Atlanta de 1993 (pretemporada), continuó con paradas de la Europe Live Tour entre 2007 y 2010, y se consolidó con el NBA London Game, que ya suma 10 partidos oficiales de temporada regular en Londres con el regreso de 2026. Dicho de otra manera: Europa ha tenido varias capitales NBA por momentos, pero la que más veces ha repetido en el calendario ha sido Londres.

Pau Gasol, Derek Fisher, Kobe Bryant y Phil Jackson, en Londres / Getty Images

El primer partido NBA en Europa con Shaq como protagonista

Antes de que The O2 se convirtiera en sinónimo de partido oficial, Londres ya había sido el primer gran escenario. La primera foto de esta historia se toma el 30 de octubre de 1993. La NBA aterriza en la ciudad con un cartel con dos protagonistas: Shaquille O’Neal con Orlando, enfrente un Atlanta con Dominique Wilkins y compañía. Aquel día, los Magic ganaron por 120–95 en lo que se considera la primera vez que dos equipos NBA jugaban en Europa. Pese a ser pretemporada, el público europeo descubrió el tamaño del fenómeno Shaq y la liga comprobó que su show funcionaba lejos de casa.

Shaq 'rebienta' el aro en aquel partido entre Orlando Magic y Atlanta Hawks que se disputó en Londres / NBA

El primer partido oficial de temporada regular en Europa

Ese salto a lo “real” se dio el 4 de marzo de 2011. En The O2 Arena, el partido entre Nets y Raptors (116–103) fue reconocido como el primer partido de temporada regular disputado en Europa, el día en que la liga dejó de venir “de gira” para venir a jugar partidos importantes y trascendentes para la competición oficial. Brook Lopez fue el gran protagonista con 25 puntos, Kris Humphries se hizo enorme con 18 puntos y 17 rebotes, y Deron Williams llevó el mando con 16 puntos y 11 asistencias. Del lado de Toronto, DeMar DeRozan respondió con 30 puntos.

Al día siguiente y otra vez en The O2, Nets y Raptors nos regalaron un auténtico partidazo con triple prórroga que terminó 137–136 a favor de los de New Jersey. Fue una maratón con héroe inesperado: Travis Outlaw anotó los últimos ocho puntos de New Jersey y decidió el final. Otra gran noche de Brook Lopez que firmó 34 puntos y de Deron Williams quien repartió 18 asistencias. Para los Raptors, un gran Andrea Bargnani que lideró a Toronto con 35 puntos. no fue suficiente para conseguir vencer en uno de los mejores partidos de la historia de la NBA en Europa.

Londres es y seguirá siendo la capital europea de la NBA. De hecho, la previsión para 2027 es volver al Reino Unido. Sin embargo, la NBA disputará su próximo partido en Inglaterra en Manchester. Tras el partido de esta noche, Londres tendrá que esperar, al menos, hasta 2029 para poder volver a disfrutar de un partido de la mejor liga del mundo, en una ciudad que es, para muchos, la capital europea del baloncesto norteamericano.