¡Lluvia de billetes! La surrealista cantidad de dinero que se llevan los Knicks tras proclamarse campeones

Los New York Knicks se han proclamado campeones de la NBA Cup esta madrugada en Las Vegas, culminando un torneo que, además del prestigio, deja una recompensa económica muy difícil de ignorar.

Muchos años de espera en Manhattan

Casi 53 años han tenido que esperar en Manhattan para celebrar un título de nuevo. Y lo hicieron en una final con aroma a historia: ante los Spurs, como en 1999. En el T-Mobile Arena, los de Nueva York supieron esperar su momento y acabaron imponiéndose tras ir por detrás hasta el inicio del último cuarto. La noche tuvo un nombre propio: OG Anunoby, decisivo para tumbar a unos Spurs que no pudieron encomendarse a su gran estrella, Victor Wembanyama, en el tramo final.

Un bote espectacular

El torneo también tiene un fuerte componente económico y convierte cada eliminatoria en un salto real de ingresos para los jugadores. Los equipos que se quedaron en cuartos de final —Suns, Lakers, Heat y Raptors— se marcharon con 53.093 dólares por jugador. El premio sube para quienes alcanzaron las semifinales, donde Thunder y Magic aseguraron 106.187 dólares por cabeza, prácticamente el doble. En la pelea definitiva, los Spurs, por el simple hecho de llegar a la final, se embolsan 212.373 dólares por jugador, pero la gran diferencia está en el último escalón: los Knicks, campeones en Las Vegas, reciben 530.933 dólares por jugador, una cifra que dispara el botín total del vestuario y confirma que la NBA Cup no solo se gana en la pista, también se cobra y mucho.