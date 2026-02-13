Lío en la NBA: Indiana y Utah, ¡multados por perder a propósito!

El 'tanking' es una estrategia que se ha intensificado últimamente en la NBA. Una maniobra que sale a la luz cuando llega la última parte de la temporada y ya hay algunos equipos que saben que no estarán ni en puestos de playoffs ni de play-in. El objetivo es claro: perder partidos a propósito para obtener a cambio una mejor ronda del Draft para el siguiente curso.

La fórmula es infalible: si pierdes más partidos, más posibilidades tienes de obtener una mejor ronda. Esta es la situación de los Indiana Pacers y los Utah Jazz, que ya tienen la mirada puesta en la próxima temporada. A la NBA no le hace ninguna gracia esta adulteración de la competición, y ha optado por multar a Utah con 500.000 dólares e Indiana con 100.000.

El motivo oficial de la competición es la gestión de sus plantillas en partidos recientes. "Durante esos partidos, los Jazz retiraron a dos de sus mejores jugadores, Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr., antes del inicio del último cuarto y no los reincorporaron al partido, a pesar de que estos jugadores pudieron seguir jugando y el resultado de los partidos estuvo en duda", comunicó la NBA.

Además, Indiana infringió la Política de Participación de Jugadores. "Tras una investigación, que incluyó la revisión de un médico independiente, la NBA determinó que Pascal Siakam, jugador estrella bajo la Política, y otros dos titulares de los Pacers, que no participaron en el partido, podrían haber jugado bajo el estándar médico de la Política, incluyendo minutos reducidos".

Adam Silver, comisionado de la NBA / AP

En el caso de Utah, se juega contar con una futura promesa. Y es que la elección de los Jazz podría pertenecer a Oklahoma si el sorteo cae más allá de la novena elección. Es decir, que a Utah le interesa perder partidos y tener más posibilidades de quedarse con un jugador que esté entre el pick #1 y #8. Esta técnica, conocida como 'tanking', ha indignado al comisionado de la NBA, Adam Silver.

"Comportamientos tan evidentes como este, que priorizan la posición en el 'Draft' sobre las victorias, socavan los cimientos de la competición de la NBA y responderemos en consecuencia a cualquier otra acción que comprometa la integridad de nuestros partidos. Además, estamos trabajando con nuestro Comité de Competición y la Junta de Gobierno para implementar medidas adicionales para erradicar este tipo de conductas", explicó.