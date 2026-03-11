El lío de Doncic con ex su pareja por la custodia de sus hijas

La estrella de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, se ha separado de su prometida, Anamaria Goltes, según declaró a ESPN. Fuentes cercanas a la situación también indicaron que el esloveno está en una batalla legal por la custodia de sus dos hijas.

"Amo a mis hijas más que a nada y he hecho todo lo posible para que estén conmigo en Estados Unidos durante la temporada, pero no ha sido posible, así que recientemente tomé la difícil decisión de terminar mi compromiso", declaró Doncic a ESPN el martes. "Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas y siempre lucharé por estar con ellas y darles la mejor vida posible", aseguró.

El portal TMZ informó que Goltes presentó una petición solicitando la manutención de sus hijos y los honorarios de sus abogados a Doncic. Fuentes familiarizadas con la situación de del jugador informaron a ESPN que la petición se presentó en California, donde una de sus hijas estuvo con él solo tres meses la primavera pasada, y la otra nunca ha estado en el estado. Doncic "no tenía ni idea" de que Goltes había presentado la petición. El jugador siempre ha mantenido a su familia y paga los gastos de sus hijas "sin límite".

Matrimonio en 2023

Doncic, de 27 años, le propuso matrimonio a Goltes, modelo de moda y fitness, en julio de 2023, después de conocerse desde jóvenes y empezar a salir en 2016. Dieron la bienvenida a su primera hija, Gabriela, en noviembre de 2023 en Estados Unidos, mientras Doncic militaba en los Dallas Mavericks. Meses después de su traspaso a los Lakers, su segunda hija, Olivia, nació en diciembre en Eslovenia.

Doncic vive alejado de sus dos hijas, que viven con su madre en Eslovenia, y el jugador deberá proveerles una manutención millonaria / INSTAGRAM

La estrella estuvo ausente de los Lakers a principios de esta temporada, ya que viajó a Eslovenia para presenciar el nacimiento de Olivia. Se perdió los partidos contra los Toronto Raptors el 4 de diciembre y los Boston Celtics el 5 de diciembre.

Durante su visita, expresó su deseo de traer a Gabriela de vuelta a Estados Unidos cuando regresara para unirse al equipo en Filadelfia para jugar contra los 76ers el 7 de diciembre. Surgió un desacuerdo con su entonces prometida y Goltes, de 27 años, llamó a la policía después de que Dončić saliera pacíficamente del hospital, según informaron a ESPN fuentes familiarizadas con la situación.

Luka Doncic sigue su carrera en los Lakers aunque alejado de sus hijas / Jessie Alcheh

Los agentes se presentaron en el Hospital de Maternidad Kranj el 6 de diciembre para interrogar a Goltes. También entrevistaron a Dončić en su domicilio. Según el informe policial, al que tuvo acceso ESPN, los agentes "no detectaron ningún elemento de delito o falta" perpetrado por Doncic. Dončić regresó a Estados Unidos más tarde ese mismo día, según informaron a ESPN fuentes familiarizadas con la situación. No ha visto a sus hijas ni a Goltes desde entonces.