Lío en los Los Ángeles: despiden a una leyenda de la NBA

La NBA acaba de vivir un episodio desastroso. Los Ángeles Clippers, que arrastran una racha negativa de resultados y ocupan la penúltima posición de la Conferencia Oeste, han tomado una decisión drástica para cambiar el rumbo del equipo, dejando totalmente de lado los sentimientos y el legado de una de sus leyendas: Chris Paul.

El estadounidense, una leyenda del baloncesto norteamericano que ya anunció el final de su carrera tras esta temporada, no seguirá en la plantilla angelina, tal como confirmó la propia franquicia a través de un comunicado. La idea de CP era despedirse en el equipo del cual formó parte durante seis temporadas, promediando grandes números y dando múltiples alegrías a los aficionados.

"Queremos dejar algo muy claro: nadie culpa a Chris por nuestro bajo rendimiento. Aceptamos la responsabilidad por nuestro historial actual. Hay muchas razones por las que hemos tenido dificultades. Estamos agradecidos por el impacto que Chris ha tenido en la franquicia", anunciaban los Clippers mediante un comunicado oficial. Una noticia que ni Chris Paul se esperaba.

"Acabo de enterarme de que me van a enviar a casa", reconocía el jugador en su cuenta de Instagram. En este momento, los Clippers están de gira fuera de su pabellón, en un recorrido de cinco partidos por todo Estados Unidos. Sin embargo, Paul abandonará el camino, después de ser enviado para casa. El movimiento de la franquicia angelina ha provocado un aluvión de críticas desde Estados Unidos.

Chris Paul, en los San Antonio Spurs / NBA

Gracias a Chris Paul, los Clippers lograron su mayor racha de participaciones consecutivas en los playoffs: cinco. Una hazaña que parece que no se ha valorado en exceso, a pesar del rendimiento bajo del jugador. Y es que las actuaciones del base norteamericano habían dejado mucho que desear, con una media de 2,9 puntos, 1,8 rebotes y 3,3 asistencias en un total de 16 partidos.

El base se ha visto obligado a despedirse precipitadamente de sus compañeros y no podrá hacerlo de su afición, al menos compitiendo en la pista. Durante su carrera, formó parte de equipos como los Charlotte Hornets, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs, y fue 12 veces All-Star, además de Rookie del Año en 2006.