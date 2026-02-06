Lesión Doncic: qué tiene y cuántos partidos se perderá con los Lakers

Luka Doncic hizo saltar las alarmas en el partido de esta madrugada entre Los Ángeles Lakers y los Philadelphia 76ers. El jugador esloveno tuvo que abandonar la pista en el segundo cuarto por un fuerte dolor en la pierna izquierda y no volvió a jugar en todo el encuentro. Todo hace indicar que se trata de una lesión que podría dejarlo fuera del All-Star, que se disputa en una semana.

A falta de tres minutos para el descanso, Luka se marchó al vestuario sin poder caminar con normalidad. Ahora queda la duda de si simplemente fue un golpe o unas pequeñas molestias o se trata de un esguince en el tendón de la corva. Dependiendo de lo que digan los pruebas, el alcance de la lesión podría dejar al esloveno sin la posibilidad de jugar el All-Star en Los Ángeles, precisamente.

"Sí, sintió algo de dolor en el tendón de la corva, así que no se sentía lo suficientemente bien como para volver a jugar. No estaba apto para jugar, así que lo dejamos fuera. Le harán unas pruebas, una resonancia. Es demasiado pronto para decir si hay una lesión, solo sabemos que tenía dolor en el tendón de la corva", aseguró su entrenador en los Lakers, JJ Redick.

En caso de que las pruebas dictaran una lesión en el tendón de la corva, Doncic estaría fuera de las pistas durante unas semanas. Una noticia que, además de ser terrible para un All-Star que presume del esloveno como uno de sus mayores atractivos, dejaría a los Lakers de nuevo sin una de sus estrellas disponibles, como prácticamente ha sucedido durante toda la temporada.

Y es que esta misma madrugada volvió de la lesión Austin Reeves, el tercer gran nombre de la franquicia por detrás de LeBron y Luka. Precisamente, el norteamericano fue decisivo en la victoria de los Lakers con un total de 35 puntos, supliendo con garantías la ausencia de Doncic, que solo pudo contribuir en el encuentro con 10 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias.

La historia interminable con el trío de los Lakers

Los Lakers no están teniendo suerte a la hora de juntar a sus estrellas. Reeves, Doncic y LeBron tan solo han coincidido en diez partidos durante toda la temporada. Y es que 'King' estuvo fuera de las pistas en los meses de octubre y noviembre y Reeves reapareció este viernes después de una larga lesión que lo ha dejado fuera durante casi 20 partidos.

El papel de Doncic en los Lakers es fundamental, y está llamado a ser el líder de la franquicia (si no lo es ya) para los próximos años. Quién sabe si en verano lo acompañará Giannis Antetokounmpo, ante una posible salida de LeBron James del equipo. El esloveno destaca en todos los apartados del juego: 32,8 puntos, 7,9 rebotes y 8,6 asistencias por partido. Una pieza clave para lograr grandes éxitos.