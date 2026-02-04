LeBron se rinde a Jordi Fernández y vive una noche especial junto a Bronny en Brooklyn

LeBron James destacó este martes el gran trabajo de Jordi Fernández, actual entrenador de los Brooklyn Nets, y aseguró que su llegada a un banquillo NBA es más que merecida. “Siempre tuve claro que acabaría siendo primer entrenador, no sabía si en la universidad o en la NBA, pero sabía que lo lograría. Y aquí está, y con todo el mérito”, comentó LeBron tras la victoria de los Lakers en Brooklyn por 109-125.

James y Fernández coincidieron en Cleveland durante la temporada 2009-2010, cuando el técnico catalán daba sus primeros pasos en la NBA como entrenador de desarrollo de jugadores y LeBron vivía el último año de su primera etapa en los Cavaliers antes de marcharse a Miami.

“Cuando Mike Brown lo incorporó al cuerpo técnico era como una esponja. Trabajaba una barbaridad y se notaba que entendía el juego”, recordó la estrella de los Lakers sobre el entrenador de Badalona, al frente de los Nets desde la pasada temporada.

En lo deportivo, LeBron fue el líder del triunfo angelino con 25 puntos. Además, en el último cuarto pudo vivir un momento muy especial desde el banquillo: ver a su hijo Bronny, también jugador de los Lakers, anotar sus primeros puntos y recibir una gran ovación del público del Barclays Center.

“Fue increíble tener a mi esposa a pie de pista y compartir ese momento con nuestro hijo. Siempre he sentido mucho cariño y respeto por parte de los aficionados de Brooklyn, y que mostraran ese apoyo a Bronny y a su crecimiento como jugador fue algo muy especial. Es un recuerdo que no vamos a olvidar”, explicó.

Preguntado por el legado que dejará cuando se retire, LeBron fue claro: “Mi legado son mis hijos, mi familia y mi comunidad. Eso es lo que de verdad me importa. El baloncesto me ha dado la oportunidad de inspirar a jóvenes durante más de 20 años, pero mi legado real pasa por mis hijos y por lo que hago fuera de la pista”.

Por último, el ’23’ evitó pronunciarse sobre su futuro y las posibles decisiones que pueda tomar al final de la temporada: “Somos profesionales y tenemos un trabajo que hacer, pase lo que pase y se diga lo que se diga desde fuera”, concluyó.

Las palabras del entrenador

Jordi Fernández hizo autocrítica este martes tras el mal inicio de 2026 de sus Brooklyn Nets, que apenas han sumado 3 victorias en 19 partidos en lo que va de año. El técnico catalán no esquivó responsabilidades y fue claro sobre la situación del equipo.

“La responsabilidad de que el equipo no juegue bien o no consiga resultados es mía, sin más”, afirmó Fernández tras la derrota en Brooklyn ante los Lakers de Luka Doncic y LeBron James por 109-125. “Nuestro trabajo es competir y ayudar a los jugadores a mejorar. Más allá de eso, no hay mucho más”, añadió en declaraciones a EFE.

Aunque el marcador final no fue especialmente abultado, los Nets quedaron fuera del partido muy pronto. Un primer cuarto desastroso, en el que llegaron a ir perdiendo por más de 20 puntos (23-45), marcó el resto del encuentro y dejó sin opciones reales al equipo neoyorquino.

“Con un primer cuarto así es muy complicado meterte en el partido”, reconoció Fernández. “El equipo estuvo mejor al final del segundo cuarto y en la segunda parte. No fue suficiente, pero el esfuerzo fue respetable”, apuntó.

Preguntado por medirse a estrellas como LeBron James o Luka Doncic, que lideraron a los Lakers con 25 y 24 puntos, respectivamente, el entrenador de Badalona destacó el nivel de la liga: “Es un honor enfrentarse a jugadores así. En la NBA hay talento de primer nivel cada noche”.

Tras esta nueva derrota, Brooklyn sigue antepenúltimo del Este y cada vez más alejado de los puestos de postemporada, en un inicio de año que está poniendo a prueba al proyecto de Jordi Fernández.

Pistons y Thunder no fallan

Los Detroit Pistons y los Oklahoma City Thunder, líderes del Este y del Oeste, respectivamente, sacaron adelante sus partidos este martes ante Denver Nuggets y Orlando Magic, mientras que LeBron James brilló en Brooklyn para cerrar la gira de los Lakers.

Detroit (37-12) volvió a imponerse a Denver en apenas una semana, esta vez con Nikola Jokic ya de regreso en las filas de los Nuggets (33-18). Los Pistons se llevaron el triunfo por 124-121 en un final apretado, después de ver cómo se esfumaba la ventaja de 20 puntos que habían construido en el tercer cuarto.

Cade Cunningham fue el motor del equipo con un doble-doble de 29 puntos y 10 asistencias, Jalen Duren aportó 19 puntos y 13 rebotes, y Duncan Robinson sumó 20 puntos desde el perímetro. En Denver, Jokic firmó 24 puntos y 15 rebotes en su tercer partido tras un mes fuera por lesión, mientras que Jamal Murray lideró la anotación de los Nuggets con 32 puntos.

Los Thunder llegan a 40 victorias

Oklahoma City alcanzó antes que nadie la barrera de las 40 victorias tras pasar por encima de Orlando. Los Thunder (40-11) dominaron de principio a fin y se impusieron con claridad por 128-92, llegando a manejar una renta máxima de 41 puntos en el último cuarto.

Con el partido totalmente controlado, Mark Daigneault dejó en el banquillo a Shai Gilgeous-Alexander durante todo el último periodo. Aun así, el canadiense volvió a cumplir y alcanzó los 20 puntos, ampliando a 121 partidos consecutivos su racha anotando al menos esa cifra, a solo cinco del récord histórico de Wilt Chamberlain.

Isaiah Joe lideró el festival ofensivo con 22 puntos, Luguentz Dort añadió 18, e Isaiah Hartenstein firmó un triple-doble de 12 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en una noche redonda para Oklahoma City.