LeBron prepara su regreso

Buenas noticias en los Lakers. LeBron James ya se encuentra en la última fase de recuperación de su lesión en la ciática. Un dolor que arrastraba desde finales de julio y que lo ha apartado durante más de un mes. A priori, se esperaba que no pudiera pisar las pistas hasta mediados o finales de noviembre, pero el norteamericano ha dejado atrás las molestias y lo hará esta misma semana.

Estos próximos días, LeBron entrenará junto a los South Bay Lakers, el equipo filial de la franquicia californiana en la G-League. Así lo anunció JJ Redick, su entrenador, que podrá contar por fin con todas sus estrellas para afrontar la temporada regular de la NBA. Entre las lesiones de Doncic y LeBron, todavía no hemos podido ver al esloveno, a 'King' y a Austin Reaves juntos este curso.

LeBron James, en la presentación con Los Ángeles Lakers / CAROLINE BREHMAN

La idea es que James vuelva a jugar en la NBA en dos semanas. Tal como pise la pista por primera vez esta temporada, ya hará historia. Y es que se convertirá en el primer jugador de la historia de la liga en jugar al menos un partido durante 23 temporadas. Queda muy atrás el día de su debut con los Cleveland Cavaliers, aquel 29 de octubre del año 2003.

Actualmente, la franquicia de Los Ángeles está en una gira de cinco partidos consecutivos fuera de casa, por lo que no se contará con LeBron hasta que se vuelva a Staples Center. Por el momento, a los Lakers no les va mal sin LeBron, con ocho victorias y tres derrotas en este arranque de la competición, ocupando la cuarta posición de la Conferencia Oeste.

En esta última noche, los Lakers vencieron a los Charlotte Hornets después de una dura derrota ante los Atlanta Hawks. En esta ocasión, Luka Doncic desplegó todo su arsenal con 38 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias para liderar la victoria de su equipo. También tuvo una gran aportación Austin Reaves, con 24 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. De momento, el equipo aguanta sin LeBron.

Doncic y LeBron, 'show' asegurado

Aunque es evidente que la presencia de 'King' todavía elevará más las posibilidades de la franquicia angelina, sobre todo en el juego interior. Los Lakers cuentan con grandes jugadores en el exterior, pero les falta algo de fuerza y dominio por dentro. Unas cualidades que le sobran a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos (si no el mejor). Junto a Doncic, pueden ser el mayor dúo de esta temporada.

"No se trata de que el juego de Luka vaya a cambiar. Va a seguir anotando 30 o 40 puntos cada noche. El mayor cambio va a ser al día siguiente, cuando se levante y diga 'Oh, la rodilla no me duele... Estoy superorgulloso de él. Demuestra que le importa y que quiere que este equipo sea más grande", opinaba LeBron sobre el esloveno acerca de su cambio físico.