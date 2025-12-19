LeBron pierde uno de sus grandes récords

Aunque LeBron siga en la NBA batiendo récords y alcanzando cifras espectaculares en prácticamente todos los registros posibles, otros también vienen de abajo para quitárselos. Principalmente en cuanto a precocidad, ya que algunos jugadores de la actualidad dan el salto a la liga norteamericana con un mayor nivel, gracias a ligas como la NCAA. Es el caso de Cooper Flagg.

Una de las promesas con un perfil más similar al de 'King' fue precisamente la que le ha arrebatado un gran récord. Y es que el actual jugador de Dallas Mavericks se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 40 puntos en un partido de la NBA. Lo logró frente a Utah Jazz, donde anotó 42, además de repartir cinco asistencias y cazar otros cinco rebotes.

LeBron tenía hasta el momento el hito de haber conseguido la mayor anotación con 18 años de la historia: 37 puntos con Cleveland Cavaliers. Aun así, Flagg, de también 18 años, escribió su nombre en los libros con una actuación memorable que lo sitúa junto a los grandes nombres de la liga norteamericana. Ya se ha convertido en una estrella en Dallas, haciendo olvidar la marcha de Luka Doncic.

Cooper Flagg, en diciembre con Dallas / Associated Press/LaPresse / LAP

"Tengo que ser mejor. Tuve un par de pérdidas tontas, fallé un par de fáciles. Tengo que ser mejor, ejecutando en esos momentos finales. Es difícil para mí estar feliz o algo así, pero claramente es un éxito. No estoy realmente enfocado en muchas de esas cosas. Estoy más enfocado en estar presente, día a día, en tratar de mejorar y en conseguir para nuestro equipo la mayor cantidad de victorias posible", comentó después del partido.

Y es que, a pesar de su grandísima actuación, Dallas no fue capaz de superar a Utah en el partido. Ahora mismo, la franquicia estaría fuera de los playoffs, situada en la decimotercera posición de la Conferencia Oeste. Aunque Flagg sea una gran noticia, la plantilla que le rodea no acaba de acompañar, principalmente en el aspecto anotador.

En lo que va de temporada, Cooper Flagg promedia 18,4 puntos, 6.3 rebotes y 3.5 asistencias por partido, cifras que ha subido en el mes de diciembre, sobre todo en el apartado anotador. En lo que llevamos de último mes del año, el 'rookie' de los Mavs anota 24 puntos por encuentro, al nivel de grandes estrellas de la competición.

El nivel actual de Flagg lo sitúa como el máximo favorito para llevarse el 'Rookie del Año', aunque hay varios novatos que están realizando una gran campaña con sus respectivas franquicias. Jugadores como Kon Knueppel en Charlote Hornets o VJ Edgecombe en los 76ers también se están luciendo y siendo importantes en sus equipos. Los 'rookies' ya no respetan a las leyendas.