NBA
LeBron se pierde el estreno de la NBA por una ciática
El estadounidense lleva semanas con el el problema y se había marcado el 21 de octubre, el del debut contra los Golden State Warriors, para volver, pero no se ha recuperado a tiempo
EFE
LeBron James, líder de Los Ángeles Lakers, sigue con su proceso de recuperación por un problema de ciática y se perderá el arranque de la temporada regular de la NBA.
LeBron llevaba ya semanas conviviendo con un problema en un glúteo y, pese a participar el pasado 29 de septiembre en el día de medios de los Lakers, sigue sin poder competir, informó la franquicia angelina.
En la rueda de prensa del día de medios, LeBron fijó el objetivo del 21 de octubre, día del debut de los Lakers contra los Golden State Warriors, para su debut.
Pero su proceso de recuperación sigue sin completarse y se espera que King James, de 40 años, no debute antes de finales de octubre o principios de noviembre.
En los últimos días LeBron ha estado envuelto en las críticas por insinuar que este martes haría un gran anuncio sobre su futuro que resultó ser una campaña publicitaria de una marca de bebidas alcohólicas.
LeBron se prepara para disputar este año su temporada número 23 en la NBA, algo que nadie ha logrado en la historia de la liga.
- El Barça acumula más de 159 millones en deudas por fichajes
- El futuro de Etta Eyong se calienta
- El Barça prioriza al 'fenómeno' Gilberto Mora
- Ebrima Tunkara se sale con España tras su debut histórico con el Barça en la Youth League
- El ariete que asombra en la Bundesliga: bueno, barato y del Barça
- El problema del Barça ya tiene diagnóstico
- El padre de Lamine Yamal la lía en redes y lanza una advertencia
- Marc Ciria: 'El modelo de gobierno del Barça está caducado y roza el nepotismo