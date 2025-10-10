LeBron se pierde el estreno de la NBA por una ciática

LeBron James, líder de Los Ángeles Lakers, sigue con su proceso de recuperación por un problema de ciática y se perderá el arranque de la temporada regular de la NBA.

LeBron llevaba ya semanas conviviendo con un problema en un glúteo y, pese a participar el pasado 29 de septiembre en el día de medios de los Lakers, sigue sin poder competir, informó la franquicia angelina.

En la rueda de prensa del día de medios, LeBron fijó el objetivo del 21 de octubre, día del debut de los Lakers contra los Golden State Warriors, para su debut.

Pero su proceso de recuperación sigue sin completarse y se espera que King James, de 40 años, no debute antes de finales de octubre o principios de noviembre.

En los últimos días LeBron ha estado envuelto en las críticas por insinuar que este martes haría un gran anuncio sobre su futuro que resultó ser una campaña publicitaria de una marca de bebidas alcohólicas.

LeBron se prepara para disputar este año su temporada número 23 en la NBA, algo que nadie ha logrado en la historia de la liga.