LeBron James se reivindica

Tras ver interrumpida su histórica racha de 1.297 partidos con al menos 10 puntos, LeBron James se reivindicó este domingo con una gran actuación en el triunfo de los Lakers por 112-108 sobre Philadelphia, mientras que Santi Aldama brilló en la victoria de los Memphis Grizzlies ante los Portland Trail Blazers por 119-96.

LeBron quiso acallar las voces que empiezan a cuestionar su nivel con casi 41 años en unos Lakers (17-6) liderados hora por Luka Doncic y Austin Reaves.

Anotó 29 puntos, 12 de ellos en el decisivo último cuarto, firmó 7 rebotes, 6 asistencias, un tapón y un robo, además con un notable acierto en el tiro (12 de 17 en tiros de campo, incluido un 4 de 6 en triples).

James se había perdido el último partido de los Lakers en Boston, después de ver cortada su racha de casi 19 años el jueves en Toronto, donde solo anotó 8 puntos.

Doncic le hizo algo de sombra con un triple-doble (31 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias) para liderar a los Lakers frente unos 76ers (13-10) que tuvieron en Tyrese Maxey (28 puntos y 9 asistencias) su máxima referencia.

Sin Shai, los Thunder también arrasan

Mark Daigneault decidió dar descanso a Shai Gilgeous-Alexander en Salt Lake City a tres días del duelo de cuartos de final de la NBA Cup que los Oklahoma City Thunder (23-1) librarán con los Phoenix Suns.

Aún así, los Thunder pasaron por encima de Utah Jazz (8-15), a los que derrotaron por 101-130 encadenando así su decimoquinto triunfo.

Jalen Williams firmó 25 puntos y 8 asistencias, mientras que Chet Holmgren aportó 25 puntos y 9 rebotes para unos Thunder que tampoco contaron con Alex Caruso ni Luguentz Dort.

Los Grizzlies de Santi

El canario, suplente, firmó 22 puntos (7 de 11 en tiros de campo, 3 de 6 en triple), 7 rebotes, 2 robos y una asistencia tras 28:08 minutos en pista, consagrándose como uno de los mejores sextos hombres de la liga. Los Grizzlies (11-13) tuvieron un +34 mientras Aldama estuvo en la cancha.

Memphis tuvo siete hombres por encima de los 10 puntos, con Jaylen Wells y Kentavious Caldwell-Pope con 16 o Jock Landale con 15. Además, el banquillo de los Grizzlies hoy aportó 69 puntos, casi el 58 % de los 119 del equipo. Para los Trail Blazers (9-15), Jerami Grant completó 21 puntos y Deni Avdija 17.

Jokic y Murray lideran a los Nuggets

Jamal Murray anotó 23 puntos en el primer cuarto para unos Denver Nuggets (17-6) en los que el serbio Nikola Jokic volvió a acariciar un triple-doble con 28 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes.

Con su triunfo por 106-115 ante los Charlotte Hornets, los Nuggets han ganado sus últimos diez partidos a domicilio, donde en este tramo inicial de temporada han sido más fiables que en el Ball Arena de Denver.

Murray terminó el partido con 34 puntos, mientras que el mejor de Charlotte (7-17) fue Miles Bridges con 24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

Además de estos partidos, Los New York Knicks ganaron por 106-100 a los Orlando Magic en el último test para ambos antes de los cuartos de final de la NBA Cup, que disputarán dentro de 48 horas ante Toronto Raptors y Miami Heat, respectivamente.

Los Raptors, por su parte, cayeron derrotados 113-121 a manos de los Boston Celtics, mientras que los Golden State Warriors ganaron 91-123 en Chicago, infligiendo a los Bulls su séptima derrota consecutiva.