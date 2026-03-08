LeBron James, sobre su dieta: "Nada de postres, nada de vino, nada de licor. Tuve que alejarme de mis dos vicios"

LeBron James no es solo talento. La disciplina de un deportista es fundamental para mantenerse en la élite durante muchos años. Y el caso de 'King' es el ideal para explicarlo. Un jugador de 41 años que supera los 20 puntos, las siete asistencias y los cinco rebotes por partido. Todo ello se debe a un motivo, a una explicación: su dieta y alimentación.

En el famoso podcast 'Mind the Game', LeBron narró los problemas con los que lidió a inicio de temporada. Una lesión en la ciática que puso fin a una increíble racha de temporadas consecutivas jugando el primer partido del curso. "No podía competir y sentía que el cuerpo me pedía otro sacrificio, pero no sabía qué más hacer", recuerda el norteamericano.

Fue entonces cuando puso la lupa en la alimentación. "Mis dos vicios son las galletas de chocolate y el vino; tuve que alejarme. Cuando estaba estresado siempre quería una copa", reconoció. Así que hizo una pequeña prueba. Todo el mes de noviembre sin alcohol ni postres. "Nada de postres, nada de vino, nada de licor, nada en absoluto durante todo el mes".

El reto fue más allá de noviembre y mutó a todo lo que restaba del año. "No volví a beber ni a probar un postre hasta la noche de Año Nuevo. Cuando no estaba jugando y estaba algo estresado, siempre quería una copa aquí o allá, tenía que parar"; dijo LeBron, que no piensa en la retirada todavía y su futuro quizá pase por otra franquicia que luche por el anillo la próxima temporada.

Además de todo lo que ingiere, el norteamericano también cuenta con una rutina de preparación física muy detallada: baños de inmersión de agua fría (acelera la recuperación), terapia de luz roja (estimula la regeneración celular), cámara hiperbárica (aumenta los niveles de oxígeno en sangre), crioterapia (reduce fatiga) y compresión con tecnología Normatec (ayuda a la circulación).

LeBron James, en el Media Day con Luka Doncic / CAROLINE BREHMAN

La recuperación física es fundamental para mantenerse en la élite, y es por eso que LeBron también prioriza un buen descanso nocturno de mínimo ocho horas. Nada de dispositivos electrónicos antes de acostarse a la cama. "A todos nos gusta desafiarnos. A mí me encanta el reto", desveló.

¿Cómo le va a LeBron esta temporada?

El estadounidense está disputando su vigesimotercera temporada en la NBA, formando un dúo icónico junto a Luka Doncic en los Lakers. Sin embargo, la franquicia angelina no está entre las favoritas para hacerse con el anillo, debido a su irregularidad y falta de calidad en la segunda unidad. Actualmente, los púrpuras ocupan la sexta posición de la Conferencia Oeste.

A nivel individual, el rendimiento de LeBron es muy meritorio. Es inevitable que los números bajen, pero sigue manteniendo unas estadísticas que firmaría el 99% de los jugadores de la liga: 21,5 puntos, 5,4 rebotes y 7 asistencias por encuentro. Un todoterreno que está en pista alrededor de 33 minutos, aguantando el ritmo cada vez más rápido de la competición. El trabajo fuera de pista da frutos.