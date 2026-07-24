¡Lebron James desvela su próximo destino!

Se acabó el misterio. Lebron James anunció en las redes sociales que su próximo destino tras ocho años en Los Ángeles Lakers serán los Philadelphia 76ers con los que firmará un contrato de dos temporadas por un montante de ocho millones de dólares y con la opción del jugador de romper el contrato al final de la primera temporada.

El periodista de ESPN; Shams Charania avanzó la información aunque fue el mismo LeBron James el que anunció la noticia en sus redes sociales. Al elegir a los 76ers, James se compromete con su cuarto equipo en la NBA mientras busca su quinto anillo antes de retirarse.

James se ha marcado el reto de romper una sequía de campeonatos de 43 años para los 76ers, de la misma manera que puso fin a una racha de 52 años sin títulos para la ciudad de Cleveland cuando ganó el campeonato con los Cavaliers en 2016. Esta podría ser la última decisión que James tome como agente libre, ya que a sus 41 años inicia su temporada número 24, un récord histórico al que ningún jugador de la NBA ha alcanzado nunca.

James regresa a una Conferencia Este emergente que incluye a dos de sus antiguos equipos que intentaron fichar al cuatro veces MVP: Donovan Mitchell y los Cavaliers, y Giannis Antetokounmpo y los Miami Heat.

Ayudar a ganar el anillo

·”Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy tan emocionado de energizar una nueva base de fans y comenzar este increíble viaje una vez más. Gracias LA. Miami siempre amaré y el noreste de Ohio siempre será hogar”, decía LeBron en su cuenta oficial de twitter.

“No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando en este momento? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de la victoria”, decía.

La estrella tenía sobre la mesa multitud de ofertas, entre ellas las de Miami Heat, que incluso tenían preparado el anuncio, además de Cleveland Cavaliers y también los Golden State Warriors. Philadelphia 76ers también estaba entre los contendientes aunque no parecía la primera opción de LeBron, que finalmente él mismo confirmó.

Con su llegada a la histórica franquicia, contará con la ayuda de una de las estrellas de la NBA, Jaylen Brown, además de Tyrese Maxey como base, VJ Edgecombe de escolta, además de LeBron y otra de las estrellas de la Liga, Joel Embiid.

Los Sixers terminaron la temporada pasada con un récord de 45-37 y perdieron ante los New York Knicks, a la postre campeones, por 4-0 en la segunda ronda de los playoffs. Han pasado más de cuatro décadas desde que los 76ers ganaron el título por última vez (1983), y en ese lapso solo han llegado a dos finales de conferencia y a una final de la NBA.

Lo más lejos que han llegado con Embiid es en el séptimo partido de las semifinales de conferencia contra los Toronto Raptors en 2019, cuando el último tiro de Kawhi Leonard rebotó en el aro antes de poner fin a su temporada.