LeBron James deshoja la margarita con los Cavaliers y Warriors como principales candidatos

LeBron James todavía no ha decidido su futuro en la NBA después de ocho temporadas en los Lakers, y todavía con ganas de seguir jugando al máximo nivel pasados los 40 años. James parece no tener prisa por tomar una decisión, como avanzó su agente de toda la vida, Rich Paul, aunque parece que Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors han tomado la delanterapara contar con sus servicios el próximo año.

El entrenador de los Cleveland Cavaliers, Kenny Atkinson, admitió que la posibilidad de que James regrese a Ohio ha generado gran entusiasmo tanto dentro de la franquicia como entre sus aficionados. Atkinson recalcó que todos comprenden por qué la superestrella veterana se está tomando su tiempo antes de tomar una decisión final.

“Escuchen, este es un momento emocionante para nosotros. Estamos en la contienda por, en mi opinión, el mejor jugador de todos los tiempos. Es emocionante, pero entendemos cómo es. Se ha ganado el derecho a tomarse su tiempo, y la familia obviamente juega un papel importante. Conozco el estado de Ohio; hay algo especial allí”, dijo Atkinson.

LeBron James y Draymond Green podrían compartir vestuario el próximo año / EFE

Luego insinuó que el movimiento más importante de Cleveland en la temporada baja aún podría estar por venir: “Ustedes saben que hay un poco de movimiento en la agencia libre en este momento. Ese podría ser nuestro gran salto, y saben a qué me refiero. Eso también es emocionante”.

Los Warriors, también expectantes

La estrella de Golden State Warriors, Draymond Green, reveló que intentó personalmente convencer a James durante la pretemporada. Green afirmó que, tras pasar tiempo juntos, le habría sido imposible no presentarle su propuesta a uno de sus amigos más cercanos

LeBron James le ha cogido afición por el golf mientras decide su futuro en la NBA / SP

“Claro que se la propuse a LeBron. Sería una locura si, después de pasar tanto tiempo juntos, nunca le hubiera preguntado: ‘¿Qué estamos haciendo?’. La propuesta fue una locura; creo que se me da bastante bien. No significa que vaya a pasar nada, pero ojalá”, dijo Green.

“Con lo que le conté, creo que sin duda le hará reflexionar. No creo que haya tomado una decisión todavía, pero si ya la hubiera tomado, tal vez se lo pensaría dos veces”, dijo el ala-pívot de los Warriors.