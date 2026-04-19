LeBron James: "Es la cosa más loca que me ha pasado en mi carrera"

Los Angeles Lakers arrancaron con autoridad su serie de primera ronda de Playoffs ante los Houston Rockets al imponerse por 107-98 en el Crypto.com Arena para colocar así el 1-0 en la eliminatoria. En un partido en el que destacó por encima del resto un LeBron James por el que no pasan los años, el máximo anotador histórico de la NBA también contó con la inestimable ayuda de un Luke Kennard que se fue hasta los 27 puntos.

El inicio de la serie, eso sí, estuvo marcado por las bajas en ambos lados de la cancha. Por un lado, los angelinos afrontaron el primer asalto sin Luka Doncic ni Austin Reaves, los dos fuera de combate por lesión, mientras por el otro, Houston tampoco pudo contar con Kevin Durant, baja por una contusión en la rodilla derecha poco antes del inicio del encuentro. Jugadores diferenciales que serán clave para el desenlace de uno de los emparejamientos más atractivos de esta primera ronda.

LeBron James rodeado de jugadores de los Houston Rockets / EFE

Frente la adversidad, siempre aparece el mejor LeBron. El alero se cargó el equipo a las espaldas para protagonizar una actuación de esas que, a sus 41 años, no tienen ningún sentido. Y es que su partido volvió a ser completísimo: terminó con 19 puntos, 8 rebotes, 13 asistencias, 2 robos y 1 tapón en 38 minutos, con 9 de 15 en tiros de campo.

"Es la cosa más loca que me ha pasado en mi carrera"

Más allá del resultado puramente deportivo del encuentro, que para él podría ser tan solo una victoria más en Playoffs, este en particular tuvo una importantísima carga simbólica que lo sitúa como "la cosa más loca que me ha pasado en mi carrera", como explicó al finalizar.

Bronny James, en su debut en Playoffs ante los Houston Rockets / EFE

"Estaba en la cancha con mi hijo. En un partido de playoffs. Probablemente es la cosa más loca que me ha pasado en mi carrera", dijo. Como ya todos saben, LeBron y Bronny James, su hijo, llevan compartiendo toda la temporada como angelinos, algo histórico para este deporte y la mejor liga del mundo. Pues bien, ya han accedido al siguiente nivel al compartir también cancha en un partido de postemporada.

"Fue muy bonito estar ahí con él, y con su hermano, su hermana, su madre en el pabellón, y su abuela... mi madre pudo ver a su hijo y a su nieto durante los playoffs. Es una locura", añadió emocionado.

Los Lakers quieren dar guerra

Ante los Rockets y ya también al final de la temporada regular, LeBron volvió a recordar que, a sus 41 años, todavía puede decidir partidos y seguir ampliando su leyenda. Quiere llegar lo más lejos posible en los Playoffs y, si sigue a este nivel, junto al regreso de Luka Doncic, no hay duda de que estos Lakers tienen mucho que decir.

En lo colectivo, también rindió especialmente bien Deandre Ayton, que terminó con 19 puntos y 11 rebotes. Marcus Smart y Rui Hachimura también se fueron hasta los dobles dígitos con 15 y 14 puntos respectivamente.