LeBron entra en guerra con los Lakers: "No son los suficientemente buenos"

La situación en los Lakers no es fácil. Todavía menos después de la dura derrota de esta madrugada ante los San Antonio Spurs, que los deja fuera de la NBA Cup en cuartos de final. Cayeron ante un equipo que contaba sin Victor Wembanyama, su principal estrella, y a un nivel inferior a los angelinos. Todavía ganan más fuerza las palabras del agente de LeBron, que cargó duramente contra el equipo.

"No creo que los Lakers sean candidatos. No creo que sean lo suficientemente buenos como para llegar a las finales de la Conferencia Oeste. Su estilo de juego es fácil de defender en playoffs", comentó Rich Paul en el podcast de Max Kellerman. El agente de 'King' siempre ha adquirido un papel de mensajero, de la persona que dice lo que el jugador piensa, pero no se atreve a comentar públicamente.

"Su estilo de juego va a ser muy fácil de defender una vez lleguen los playoffs. No creo que realmente tengan lo suficiente para competir desde esa perspectiva en este momento", analizaba sobre este aspecto. Es decir, que LeBron cree que los Lakers no tienen equipo suficiente para competir por cosas grandes esta temporada. Y no parece que vaya a dar más oportunidades.

LeBron James, en el partido en el que superó a Robert Parish / Chris Szagola

"Al llegar a los playoffs, como vimos el año pasado, se enfrentaron a problemas de físico y altura. Tuvieron dificultades. Si lo analizamos ahora, físico, altura, tiro, velocidad... ¿Pueden los Lakers jugar rápido? No lo creo". El año pasado, la franquicia de Los Ángeles cayó estrepitosamente en la primera ronda de los playoffs ante los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards.

Paul también confirmó que LeBron seguirá en los Lakers hasta el final de la campaña, aunque no promete nada a partir de entonces. "Depende de él si quiere que le traspasen". Uno de los destinos a los que podría ir el jugador sería los New York Knicks. "¿LeBron haría mejores a los Knicks? Sí, por supuesto, pero las otras 29 franquicias dirían lo mismo", aseguró.

Por las palabras del agente, no parece que el ala-pívot de los Lakers vaya a retirarse a final de temporada. Ya aseguró que lo decidiría según cómo se encontrase en verano, aunque las sensaciones son evidentemente buenas. En el último partido, el de la NBA Cup, dejó unos números que siguen catapultándolo como una referencia en el equipo: 19 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias.

El siguiente récord al que aspira LeBron

LeBron tiene la oportunidad de batir otro récord antes de retirarse. El pasado fin de semana superó a Robert Parish en victorias en liga regular (1.015) y solo tiene a Kareem Abdul-Jabbar por delante con 1.074. En caso de jugar la siguiente temporada, tiene todas las papeletas para ser el número uno en otra faceta de la historia de la NBA.

"Escucha, es algo que de verdad te humilla, hermano. Poder estar en esta posición, jugar el deporte que amo y seguir haciéndolo a un nivel alto, y que te mencionen junto a… Obviamente no tuve la oportunidad de ver a Robert Parish en su mejor momento, eso fue en los años 80. Ser un historiador del juego y poder apreciarlo es lo más importante para mí. Apreciar a los que vinieron antes, porque ellos pavimentaron el camino, y yo trato de hacer lo mismo para la siguiente generación".