LeBron anunciará este martes la "decisión de todas las decisiones"

Muy atrás quedó aquel anuncio de LeBron James en el año 2010, cuando sorprendió al mundo del baloncesto al comunicar que dejaba a los Cleveland Cavaliers por los Miami Heat. Lo hizo a través de un especial en ESPN titulado 'La Decisión'. Este martes, 15 años después, el especial tendrá una secuela que tiene intrigados a todos los aficionados de la NBA.

A través de un post en redes sociales, LeBron insinuó "la decisión de todas las decisiones". El vídeo que publicó muestra al jugador sentado en una silla situada en una pista de baloncesto. El objetivo principal es el de evocar 'La Decisión' original, en la que se sentó frente al reportero Jim Gray.

Para dejar claro el guiño a lo que sucedió en 2010, LeBron agregó el hashtag #TheSecondDecision (#LaSegundaDecisión) a la publicación. No queda claro si hará algún anuncio referente al futuro de la carrera del jugador, en un momento en el que se está especulando mucho con una posible fecha de retirada. El anuncio será este martes a 18 horas en España.

Teniendo en cuenta como funcionan las redes sociales últimamente, también existe la posibilidad de que se trate de un simple anunció o colaboración del jugador, lo que podría decepcionar a muchos fans que estarán pendientes de qué anuncia 'King James' este martes. Lo que queda claro es que la situación, sea la que sea, se ha llevado con todo el secretismo posible.

LeBron James, en el Media Day con Luka Doncic / CAROLINE BREHMAN

LeBron está preparado para jugar su temporada número 23 en la NBA. A sus 40 años y acercándose al final de su legendaria carrera, el norteamericano deberá afrontar un curso en el que no será la principal estrella del equipo, teniendo en cuenta el nuevo pilar fundamental de Los Ángeles: Luka Doncic.

Durante la temporada pasada, LeBron no desentonó ni mucho menos. Fue uno de los mejores jugadores de la plantilla, promediando unos espectaculares números en 70 partidos: 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias por encuentro. De momento, el nivel de 'King' da para que siga siendo uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo, elevando su legado todavía más arriba si es posible.