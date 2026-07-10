De Larrea, Baba Miller y Jorge Díaz-Graham se estrenan en la Summer League

La Summer League de Las Vegas comenzó con protagonismo español. Sergio de Larrea, Baba Miller y Jorge Díaz-Graham disputaron sus primeros minutos en la competición, en una jornada que dejó buenas sensaciones pese a las derrotas de Dallas Mavericks y Los Angeles Clippers.

De Larrea vivió un estreno con susto incluido ante Golden State. El base vallisoletano comenzó con personalidad, anotando una bandeja tras reverso y un triple desde la esquina, pero sufrió un importante susto apenas tres minutos después de entrar en pista. El español se hizo daño en la pierna izquierda y tuvo que retirarse momentáneamente, aunque logró regresar al encuentro y completar 29 minutos, alejando así el temor a una lesión grave.

El antiguo jugador del Valencia Basket terminó con 9 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Su lanzamiento no estuvo acertado, con tres canastas en 14 intentos y solo un triple anotado de nueve, pero mostró capacidad de dirigir al equipo en un debut que ilusiona a los Mavs. Dallas acabó perdiendo por 90 a 101.

En el mismo encuentro también debutó Jorge Díaz-Graham, uno de los gemelos tinerfeños incorporados por los Mavericks. El ala-pívot disputó cinco minutos y no consiguió anotar, fallando el único lanzamiento que intentó. Su hermano Guillermo permaneció en el banquillo y tendrá que esperar para estrenarse.

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Más eficiente fue el debut de Baba Miller con los Clippers. El mallorquín fue uno de los jugadores más sólidos de su equipo en la derrota por 85 a 91 frente a Sacramento. Miller firmó 12 puntos, 5 rebotes y 3 tapones, convirtiendo tres de sus cuatro tiros de campo y tres de sus cuatro lanzamientos libres.