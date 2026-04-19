Los Lakers sacan pecho en el primer duelo de 'playoff' sin Doncic

Los Angeles Lakers sacaron su orgullo este sábado en el primer asalto de los 'playoff' al sellar un marcador de 107-98 frente a unos Houston Rockets mermados por la ausencia de Kevin Durant, logrando salir adelante, sorpresivamente, pese a las sensibles bajas de Luka Doncic y Austin Reaves sobre el parqué.

Tanto el astro esloveno, de baja desde el 2 de abril por una lesión en el isquiotibial izquierdo, como Reaves, quien padece una distensión en el oblicuo, no quisieron dejar de brindar apoyo a los suyos desde el banquillo del Crypto.com Arena de Los Ángeles.

A estas ausencias en las filas angelinas se sumó la baja de última hora de Kevin Durant por molestias en una rodilla, factor que equilibró la balanza de un choque donde los Lakers, a pesar de partir con un pronóstico adverso, lograron competir con soltura.

LeBron al mando y Kennard el mejor soldado

La estrella del baloncesto LeBron James (19 puntos, 9 de 15 en tiro y 13 asistencias) fue quien asumió con total determinación la responsabilidad de liderar al grupo, dirigiendo cada jugada con la precisión necesaria para mantener la competitividad del equipo.

Su brillante lectura del juego se tradujo en 8 asistencias clave que impulsaron un extraordinario 78,9 % de acierto en tiros de campo, permitiendo cerrar el primer cuarto con un ajustado marcador parcial de 33-29.

A pesar del buen desempeño de los Rockets, el recién fichado Luke Kennard fue fundamental en las filas angelinas para aventajar al rival, al aportar 11 puntos en el primer periodo y 27 en el cómputo total, situándose como el máximo anotador del encuentro (9 de 13 en tiro).

El segundo asalto tendrá lugar el próximo martes, de nuevo en el Cripto.com Arena, escenario donde los Lakers buscarán, de nuevo, aprovechar su casa para mantenerse a flote y reafirmar su posición mientras aguardan la necesaria recuperación de Doncic y Reaves.

LeBron compartió pista con su hijo Bronny y aseguró que "probablemente sea lo más loco que me ha pasado en mi carrera". "Mi madre pudo ver a su hijo y a su nieto durante los playoffs. ¡Es una locura!", indicó.

Los Knicks se estrenan con paso firme

Los New York Knicks vencieron este sábado por 113-102 a los Atlanta Hawks en el Madison Square Garden en su estreno en la serie de 'playoffs' de la NBA gracias a la actuación de Jalen Brunson, que aportó 28 puntos.

Karl-Anthony Towns, el otro 'All-Star' de los Knicks, no anotó hasta bien entrado el segundo cuarto. Pese a que al dominicano le costó carburar, terminó volando en la pista con 25 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 3 tapones y un robo.

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De la mano de Brunson y Towns, los Knicks empezaron con buen pie su camino en busca de un anillo que se les resiste desde 1973, hace más de 50 años. El conjunto neoyorquino tampoco llega a unas Finales de la NBA desde 1999 después de que la temporada pasada quedaran apeados en las finales de conferencia por los Indiana Pacers.