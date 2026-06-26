Los Lakers fichan a Robbie Ávila, el jugador de baloncesto que rompe todos los estereotipos

Los Angeles Lakers han movido ficha tras el Draft de 2026 con el acuerdo para incorporar a Robbie Avila, pívot de 2,08 metros que sale de Saint Louis sin haber sido seleccionado. Su puerta de entrada será un contrato Exhibit 10, un acuerdo no garantizado de un año que le permitirá competir en la Summer League y en el training camp, con opción de convertirse en two way o acabar ligado al filial de la G League.

Avila es un jugador diferente. Se hizo famoso por sus gafas protectoras, su físico poco convencional y, sobre todo, por jugar como un interior cerebral, capaz de tirar de tres y de recordar especialmente al estilo de juego de Nikola Jokic.

Su atípica apariencia, junto a este estilo de juego, le sirvió para llamar la atención de la gente en redes sociales, donde rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. Apodos como Cream Abdul Jabbar, Larry Nerd, College Jokic, Steph Blurry, Milk Chamberlain y LeBron Frames son algunos de los ejemplos de nombres con los que los internautas bautizaron al bueno de Avila.

Ahora, tras no ser seleccionado en el Draft, a Robbie Avila le llega una oportunidad de oro de la mano de los Lakers. Más allá del meme, los números del pívot no fueron nada malos en esta última temporada en Saint Louis. Avila firmó 12,8 puntos, 4,5 rebotes, 4,1 asistencias y un 41 % desde el triple, además de ser elegido Jugador del Año de la Atlantic 10.

Noticias relacionadas

Ahora faltará ver si Robbie Avila tiene realmente lo necesario para que los Lakers confíen en él. Depende de sí mismo demostrarle al mundo que es mucho más que un fenómeno viral de redes y que está preparado para dar el salto definitivo a la NBA.