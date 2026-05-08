Los Lakers dan la cara, pero no basta ante los Thunder

Los Angeles Lakers compitieron este jueves de tú a tú a los Oklahoma City Thunder durante cuarenta minutos, pero sumaron la segunda derrota en las semifinales del Oeste de la NBA (2-0) tras caer por 125-107.

El orgullo apareció, pero fue insuficiente para tumbar a los actuales campeones.

Porque el encuentro de este jueves siguió un rumbo casi ideal para los angelinos: brillantes en el tiro durante la primera parte, y con problemas de faltas constantes para Shai Gilgeous-Alexander, al que le costó entrar en ritmo.

La casualidad quiso que los Thunder rompieran el partido con su estrella en el banquillo, poco después de que le pitasen su cuarta falta personal cuando apenas se había jugado un minuto y medio del tercer cuarto.

Un parcial de 21-5 puso el +11 para Oklahoma (85-74) y aunque LeBron James lideró varios amagos de remontada en el cuarto periodo, los Lakers no culminaron la gesta.

Las pérdidas de balón (20) y varios tiros liberados fallados en momentos clave condenaron la que parecía la mejor oportunidad para que los angelinos dieran la sorpresa.

En ausencia de un Luka Doncic que ya suma cinco semanas de baja, Austin Reaves (31 puntos y 10 de 16 en tiros) y James (23 puntos, 9 de 18 en tiros y 6 asistencias) volvieron a ser los que tiraron del carro, apoyados en un gran Rui Hachimura, que estuvo muy acertado con 16 puntos.

El +18 final contrastacon lo que se vio durante la mayor parte del encuentro, en el que los Lakers llegaron a liderar el marcador durante varios minutos.

Los Lakers lideran al descanso

El cuadro angelino aguantó el golpe inicial de los Thunder en el primer cuarto, con un parcial de 11-0 que puso el 27-15 en el marcador tras un 2+1 de Gilgeous-Alexander, y se fueron por delante al descanso (57-58), gracias a un 50 % en tiros de campo y un 40 % desde el perímetro.

Holmgren, que terminó con 22 puntos y 9 rebotes, se agigantó en el tercer periodo y, acompañado por Ajay Mitchell, que anotó 20 puntos, puso arriba a Oklahoma, que nunca volvió a verse por debajo en el marcador.

No hizo falta que el actual MVP jugase en el tercer cuarto para que los locales abrieran ventaja y, completamente descansado, anotó nueve puntos en el último periodo para sentenciar el partido.

Sin embargo, como en el primer partido de la serie, Gilgeous-Alexander mostró su versión más terrenal, y llegó al último cuarto con solo 13 puntos anotados, aunque acabó con 22 puntos y un 7 de 13 en tiros.

El triunfo de los Thunder es el sexto consecutivo en estos 'playoffs' tras barrer a los Phoenix Suns en la primera ronda.

Pero el de esta noche fue quizás el más complicado, pese al 55 % de acierto en tiros de campo y un 39 % desde el perímetro, que superó por poco el 50 % en el tiro y el 38 % en triples con el que acabaron los Lakers.

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La serie viaja ahora a Los Ángeles, donde el sábado se disputará el tercer partido de la serie. Los Thunder han ganado los seis partidos que han jugado esta temporada contra los Lakers, con un promedio de casi treinta puntos de diferencia.