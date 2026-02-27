Los Lakers están en crisis

Los Los Angeles Lakers sumaron este jueves su tercera derrota consecutiva al caer por 113-110 ante los Phoenix Suns, que jugaron sin Devin Booker ni Dillon Brooks y que venían de firmar sus dos peores actuaciones ofensivas de la temporada.

Luka Doncic brilló con 41 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, pero estuvo muy solo en el Footprint Center de Phoenix. LeBron James se quedó en 15 puntos, mientras que Austin Reaves terminó con 14 tras fallar el triple que hubiese forzado la prórroga.

Respuesta coral de Phoenix

Para los Suns, Grayson Allen lideró la anotación con 28 puntos (16 de ellos en el tercer cuarto), mientras que Collin Gillespie aportó 21, incluidos 13 en el último periodo. Royce O'Neale, autor del triple decisivo a 0.9 segundos del final, terminó con 13.

Phoenix, sin Booker (distensión en la cadera) ni Brooks (fractura en una mano), había anotado en sus últimos dos partidos 77 puntos contra los Portland Trail Blazers y 81 frente a los Boston Celtics, mostrando una alarmante falta de recursos ofensivos.

Remontada y golpe final

Frente a los Lakers, remontaron una desventaja de 13 puntos en el tercer cuarto hasta colocarse 12 arriba en el último. Sin embargo, los angelinos reaccionaron y empataron el partido a 110 con un mate de LeBron James a 23 segundos del final.

Allen tomó el balón buscando agotar el reloj; penetró hacia el aro y abrió para Gillespie, quien asistió a O’Neale. Con un tiro franco y sin titubeos, clavó el triple que supuso un auténtico mazazo para Doncic y compañía.

Con menos de un segundo por jugar, Marcus Smart encontró a un Reaves liberado, que tuvo la prórroga en sus manos, pero el balón no quiso entrar. Con esta derrota, los Lakers (34-24) quedan atrapados en la sexta posición del Oeste, la última que da acceso directo a ‘playoff’, mientras que los Suns (34-26) son séptimos y aprietan la clasificación, recortando distancias con los angelinos.