Los Lakers cortan a Koloko para hacer hueco a un artillero de la G-League

Movimientos en las filas de Los Angeles Lakers. El conjunto angelino habría cerrado la incorporación de Drew Timme, de 25 años, que hasta el momento jugaba para el filial del equipo en la G League (South Bay Lakers), según informó el periodista especializado Shams Charania.

La incorporación estaría ligada a la salida de Christian Koloko que llegó a las filas del equipo hace un año como agente libre con un contrato de dos vías, como un proyecto de desarrollo. El camerunés disfrutó de cierto protagonismo en la pasada temporada, donde disputó 37 partidos aunque este curso apenas ha comparecido en pista, con tan solo siete minutos de juego hasta el momento.

Con la llegada de Timme, los Lakers buscan dar algo más de profundidad a su juego interior, con un pívot totalmente distinto a Koloko, un jugador de alto nivel físico y defensivo, algo de lo que carece Timme. De hecho, el estadounidense no cuenta con las características necesarias por el momento para jugar en la élite aunque su faceta anotadora le ha hecho destacar no solo en la G-League, sino también en su paso por el baloncesto universitario.

En su paso por el equipo de la Universidad de Gonzaga donde militó cuatro temporadas, obtuvo el Premio Karl Malone al mejor ala pivot de la temporada (2021), fue elegido a un Primer Equipo All-American (2023), dos veces elegido para el Segundo Equipo All-American (2021 y 2022), además de formar parte del Equipo Ideal del Torneo NCAA en 2021.

Arma ofensiva

En la G-League, Timme está promediando 25,5 puntos y 7,5 rebotes y destaca por su pericia en el juego con balón. Características que lo han llevado hasta la NBA según las informaciones de Charania. "Los Angeles Lakers firmarán al pívot Drew Timme con un contrato bidireccional de la NBA procedente de su equipo de South Bay, según informaron a ESPN los agentes Deddrick Faison y Rich Gray. Timme jugó para los Nets hasta el final de la temporada pasada y luego se unió a la G League de los Lakers, donde promedió 25.5 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias", informó el prestigioso periodista de la 'ESPN'.

De esta manera, Timme se pondrá a las órdenes de JJ Redick con un contrato 'two-way', el mismo formato que Koloko, lo que le permitirá seguir jugando en el South Bay.

La llegada del estadounidense coincide con la lesión del cinco titular angelino, Deandre Ayton, quien salió tocado de la visita a Salt Lake City. Aunque por el momento se desconoce el alcance del problema que ha sufrido en la rodilla, los Lakers han decidido 'ascender' a Timme para cubrir ese hueco.