Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

NBA

Knicks vs Sixers en Abu Dhabi: horario y dónde ver en DAZN el partido de pretemporada NBA

New York Knicks y Philadelphia 76ers se enfrentan de nuevo este sábado 3 de octubre en Abu Dhabi en un duelo de pretemporada NBA que podrá seguirse en exclusiva a través de DAZN

HAZTE CON EL PLAN BALONCESTO DE DAZN O EL MADE IN USA

Sixers y Knicks se ven las caras

Sixers y Knicks se ven las caras / DAZN

Sport.es

La NBA sigue su gira internacional de pretemporada y Abu Dhabi se ha convertido en el epicentro del mejor baloncesto del mundo. Tras el primer choque disputado ayer, Knicks y Sixers volverán a verse las caras este sábado 3 de octubre a partir de las 17:00h, en un encuentro que podrá seguirse en exclusiva en DAZN.

La retransmisión contará con la narración de Gerard Solé y los comentarios de Javier Machicado, habituales en la cobertura de la competición. El partido estará disponible para los suscriptores del Plan Baloncesto de DAZN (9,99 €/mes en modalidad anual con pago fraccionado) y también dentro del Plan Made in USA (4,99 €/mes), que ofrece contenidos exclusivos de las grandes ligas americanas.

El choque permitirá a ambos equipos seguir puliendo detalles antes del inicio oficial de la temporada. Los Knicks buscan dar un paso más en el Este, mientras que los Sixers intentan consolidar un proyecto que quiere volver a pelear con los mejores.

Abu Dhabi volverá a ser un escaparate de lujo para ver en acción a estrellas NBA y un aperitivo perfecto de lo que espera a los aficionados en una campaña que se presenta apasionante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas