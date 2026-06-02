Knicks y Spurs rememoran la final que marcó el inicio de una de las mayores dinastías en la NBA

Hay historias que parecen empeñadas en repetirse. O, al menos, en ofrecer una segunda oportunidad. Las Finales de la NBA de 2026 enfrentarán a New York Knicks y San Antonio Spurs, una serie que inevitablemente transporta a los aficionados casi tres décadas atrás. Porque la última vez que los Knicks pisaron este escenario fue en 1999. Y, casualmente, al otro lado también estaban los Spurs.

Aquel enfrentamiento marcó el inicio de una era. San Antonio, dirigido por un todavía joven Gregg Popovich, ganó aquella serie por 4-1. Lo que entonces parecía un simple campeonato acabó convirtiéndose en el primer capítulo de una de las dinastías más exitosas de la historia moderna de la NBA.

En el centro de todo estaba un joven ala-pívot de 22 años llamado Tim Duncan, apenas en su segunda temporada en la NBA, pero ya parecía destinado a dominar la competición durante años. Cinco anillos, dos MVP de temporada regular y tres MVP de las Finales para posicionarlo como uno de los mejores baloncestistas de todos los tiempos. Sin embargo, veintisiete años después, la historia presenta un guion con demasiados paralelismos como para ignorarlos.

Popovich junto a Duncan / AGENCIAS

Los Knicks vuelven a una final tras una ausencia interminable. La franquicia neoyorquina persigue el tercer anillo de su historia, después de los conquistados en 1970 y 1973, y busca poner fin a una sequía que se ha prolongado durante más de medio siglo. Del otro lado aparecen unos Spurs que ya suman cinco campeonatos -1999, 2003, 2005, 2007 y 2014- y que vuelven a estar liderados por un talento generacional de 22 años. Su nombre es Victor Wembanyama.

Wembanyama quiere iniciar su propia era

Si Duncan fue el rostro de la primera gran dinastía de San Antonio, Wembanyama aspira a convertirse en el líder de la siguiente. El francés ha transformado a la franquicia en tiempo récord y llega a estas Finales como una de las figuras más dominantes de la liga.

Victor Wembanyama, a las Finales de la NBA / EFE

A su alrededor, los Spurs han construido un proyecto sólido y ambicioso que ha encontrado continuidad tras la retirada de Popovich. Mitch Johnson tomó el relevo en el banquillo y, en apenas un año, ha devuelto a San Antonio a la lucha por el trofeo Larry O'Brien.

Además, los texanos contarán con una ventaja importante: el factor cancha. Su mejor balance durante la temporada regular les permitirá disputar un hipotético séptimo partido ante su afición, un detalle que históricamente suele tener un peso considerable en unas Finales tan igualadas. No obstante, si la serie parece escrita para coronar a una nueva superestrella, Nueva York tiene mucho que decir.

El efecto Brunson amenaza con cambiar la historia

Los Knicks han encontrado en Jalen Brunson al líder que llevaban décadas buscando. Su impacto va mucho más allá de los números. Ha devuelto a la franquicia a ser un contendiente por el título, ha convertido al Madison Square Garden en uno de los escenarios más temidos de los 'playoffs' y ha cambiado por completo la percepción de un equipo que durante años vivió instalado en la frustración.

Brunson, de dulce en los New York Knicks / NBA

Si Nueva York consigue levantar el trofeo, el legado de Brunson alcanzará una dimensión difícil de imaginar hace apenas tres temporadas. Un campeonato le situaría de inmediato entre las mayores leyendas de la historia de los Knicks. Probablemente, entre los cuatro jugadores más importantes que han vestido jamás la camiseta azul y naranja, tras Willis Reed, Walt "Clyde" Frazier y Patrick Ewing.

Una final cargada de paralelismos

Las coincidencias son inevitables. Los Knicks regresan a las Finales tras 27 años. Los Spurs vuelven a cruzarse en su camino. San Antonio cuenta con un entrenador en ascenso y una superestrella de 22 años llamada a marcar una época. Nueva York llega impulsada por un líder capaz de alterar la historia de la franquicia.

El poster oficial de las Finales de la NBA 2026 / NBA

Los Spurs buscan el sexto anillo de su historia y la confirmación de que Wembanyama puede dominar una nueva generación. Los Knicks persiguen el tercero y la oportunidad de romper con una sequía de más de medio siglo.

Hace 27 años, en San Antonio fue el inicio de una dinastía inolvidable. En las próximas semanas sabremos si el destino decide recrear la historia o si, por fin, Nueva York consigue cambiar el final de la película.