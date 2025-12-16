Knicks - Spurs, final de la NBA Cup 2025: Horario y dónde ver por TV en directo

La tercera edición del 'In-Season Tournament' de la NBA llega a su fin. Nueva York y San Antonio se miden en Las Vegas en busca de consagrarse como campeones de la NBA Cup por primera vez en su historia. De hecho, solo Lakers y Bucks tienen el honor de haber tocado el cielo en la ciudad del vicio.

Esta campaña, Knicks y Spurs se medirán en una final por primera vez en 26 años. En aquella ocasión, SAS se coronó por primera vez como campeón de la NBA tras vencer a los de la gran manzana por 4-1. En aquellos Spurs, David Robinson, un joven Tim Duncan y Gregg Popovich. Sin los Thunder (principales candidatos al título) la final llega como una de las más igualadas.

El camino hacia la final

Los Spurs llegan a la final tras quedar primeros en el grupo C en el Oeste. Un grupo con rivales como Rockets, Warriors o Nuggets, tres equipos candidatos a poder luchar por el anillo esta temporada. Con un balance de 3 victorias y 1 derrota, SAS logró el billete a cuartos donde se enfrentó a los Lakers de Doncic y Lebron. Allí, sin Wembanyama, San Antonio se llevó el duelo por 119 a 132 gracias a un gran partido coral donde hasta siete jugadores rompieron la barrera de los 10 puntos, cinco de ellos sobrepasaron los 15. Sin embargo, fue en semifinales donde rompieron todos los pronósticos al derrotar a los Thunder en el día del regreso de Wembanyama.

Por su parte, los Knicks finalizaron primeros también del grupo C del Este con un balance de 3-1. Los Raptors, primeros del grupo A, fueron los rivales de New York en los cuartos. Los Knicks vencieron a domicilio a Toronto por 101 a 117. Posteriormente, en Las Vegas, se llevaron el duelo ante unos mermados Magic, quien venían arrastrando lesiones en jugadores importantes, por 120 a 134.

Horario y dónde ver la final

La final de la Emirates NBA Cup se disputará esta próxima madrugada del martes 16 al miércoles 17 a las 2:30h (hora española) en Las Vegas. El partido se podrá seguir a través de Amazon Prime y también con el League Pass de la NBA.