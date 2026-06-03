Knicks y Spurs se citan 27 años después en las Finales de la NBA

Knicks y Spurs vuelven a encontrarse en unas Finales de la NBA con mucha historia detrás. No es un cruce cualquiera. Es una final que recuerda de forma directa a la de 1999. Aquel año, San Antonio ganó el primer anillo de su historia ante Nueva York. Para los Knicks, aquella fue la última vez que llegaron a las Finales. Para los Spurs, en cambio, fue el inicio de una etapa enorme. Después llegaron más títulos y una época que convirtió a la franquicia en una de las más respetadas de la liga.

Además, esta final tiene un precedente reciente que añade más interés. Knicks y Spurs ya se enfrentaron en la final de la NBA Cup de este año y Nueva York se llevó el título. Aquel partido no garantiza nada de cara a una serie al mejor de siete, pero sí que puede servir de precedente para imaginar cómo será la eliminatoria.

El año de los Knicks

Nueva York ha esperado mucho para volver a este escenario. Desde aquella final de 1999, los Knicks han vivido años complicados, con proyectos que no terminaron de arrancar, cambios constantes y muchas temporadas lejos de la pelea por el título. Por eso, este regreso tiene tanto valor para la franquicia y para una afición que llevaba demasiado tiempo esperando una oportunidad así.

El camino de los Knicks hasta la final se entiende desde el esfuerzo colectivo, pero también desde el liderazgo y la figura de Jalen Brunson, que ha dado al equipo una seguridad que no tenía desde hace años. Su peso en ataque es enorme, porque es capaz de organizar, anotar y tomar buenas decisiones en los momentos de más presión. Desde su llegada a Manhattan, Brunson ha ido cogiendo protagonismo dentro de los Knicks. Su rol ha sido cada vez más importante en un equipo que ha jugado muy bien colectivamente durante toda la temporada. Jugadores como Karl Anthoy Towns o Josh Hart han sido claves para que los Knicks vuelvan a unas Finales de la NBA 27 años después.

Los jugadores de los Knicks levantan el título de campeones de conferencia / DAVID MAXWELL

Wembanyama, la gran amenaza

San Antonio llega por un camino diferente. Los Spurs han vuelto a las Finales después de una reconstrucción que ha encontrado sentido alrededor de Victor Wembanyama, una estrella que ha cambiado la NBA por completo. Su impacto no se limita a las estadísticas, porque su presencia condiciona cada ataque rival y obliga a tomar decisiones distintas cerca del aro. Wembanyama intimida en defensa pero en ataque puede abrirse al triple y también generar ventajas con su movilidad, algo nunca visto en la liga. Es un jugador difícil de comparar, y por eso su primera presencia en unas Finales tiene tanta importancia.

Wembanyama es la gran amenaza de San Antonio. Su tamaño y su talento obligan a los Knicks a preparar una defensa muy cuidadosa, porque no basta con cerrarle el camino hacia el aro. Si recibe cómodo cerca de la pintura puede dominar, pero si la defensa se hunde demasiado, los Spurs pueden encontrar tiros liberados y castigar desde fuera. Nueva York tendrá que buscar la receta para ser capaz de parar a un equipo que, además de Wembanyama, cuenta con una gran base de talento joven. Stephon Castle o Devin Vessell son dos de las referencias de unos Spurs que buscarán consquistar su sexto anillo y el primero sin Gregg Popovich.

Los Spurs levantan el título de campeones del Oeste / GERALD LEONG

Algunas claves Claves

El duelo entre Brunson y Wembanyama será uno de los grandes focos de la serie, aunque no serán los únicos nombres importantes. Son estrellas muy distintas, pero los dos tienen la capacidad de cambiar una final. Si Brunson consigue llevar los partidos a su terreno, los Knicks tendrán muchas opciones; si Wembanyama impone su presencia en defensa y encuentra ventajas en ataque, San Antonio estará muy cerca del objetivo. Dependerá mucho también de los actores secundarios. Jugadores como Castle, Vessell, Towns, OG Anunoby o Josh Hart pueden ser determinantes en partidos donde las dos estrellas no aparezcan.

Otra de las claves será el ritmo de la serie. A Nueva York le interesa jugar en estático y reducir las pérdidas. Los Knicks se sienten más cómodos cuando pueden ordenar su defensa y atacar con Brunson como principal generador. En ese tipo de partido pueden sacar más valor de su rebote ofensivo y de su capacidad para castigar errores cerca del aro. San Antonio buscará otra cosa. Los Spurs intentarán correr cuando puedan y mover rápido el balón para que Wembanyama reciba en buenas posiciones. Si Nueva York consigue frenar la transición, obligará a San Antonio a jugar más posesiones en media pista.

Wembanyama, en la final de la NBA Cup ante San Antonio / NBA

También será importante el rebote. Los Knicks necesitan competir bien en esa zona para tener segundas opciones y evitar que los Spurs jueguen con ventaja tras rebote defensivo. Nueva York ha construido parte de su éxito desde la actividad cerca del aro, por eso no puede conceder una diferencia grande en este apartado. San Antonio tiene tamaño y jugadores capaces de cerrar bien la pintura. Si los Spurs controlan el rebote, podrán correr más y reducirán una de las vías de producción más importantes de los Knicks.

Finalmente, será clave también la defensa de San Antonio sobre Brunson. Los Spurs tendrán que incomodarle sin abrir demasiados espacios al resto. Si le defienden solo con un jugador, Brunson puede encontrar sus tiros habituales y generar ventajas desde el bloqueo directo. Si San Antonio manda demasiadas ayudas, los Knicks tendrán opciones para mover el balón y encontrar tiros liberados. En ese punto será importante el papel de los secundarios. Nueva York necesitará acierto exterior, buenos cortes y minutos fiables desde el banquillo para no depender únicamente de Brunson.

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Veintisiete años después todo vuelve al mismo punto. Para los Knicks es la oportunidad de cerrar una espera enorme y acabar con 52 años sin ser campeones de la NBA. Para los Spurs, puede ser el inicio de una nueva etapa de éxitos con Wembanyama y una plantilla muy joven. Esta madrugada, a partir de las 2:30h, San Antonio y Nueva York dan inicio a las Finales de la NBA en busca de tocar el cielo.