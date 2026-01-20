Los Knicks ponen en el escaparate al exmadridista Guerschon Yabusele

Hace unas semanas trascendieron unas palabras de Guerschon Yabusele que cerraban cualquier posibilidad de regreso al baloncesto europeo. El ala-pívot galo, que está disputando su cuarta temporada en la NBA, admitió que su prioridad más absoluta era llegar a jugar cinco campañas en la liga americana para poder recibir una pensión vitalicia que la competición reparte a sus jugadores tras varios años de carrera allí. De esa manera, tratan de evitar, entre otros motivos, casos de bancarrota que se han repetido mucho en el pasado.

"Si juegas tres años en la NBA, obtienes una pensión vitalicia. Después de cuatro temporadas, los gastos médicos están cubiertos de por vida", admitió el exjugador del Real Madrid en un podcast, si bien es cierto que días después matizó sus palabras en sus redes sociales: "Permítanme corregir esto antes de meterme en problemas. "Tras comprobarlo, se reembolsan los gastos médicos a los cónyuges e hijos después de 10 temporadas en la NBA, y al jugador después de 9, solo en Estados Unidos", matizó.

A nivel deportivo, la temporada del interior galo en la franquicia neoyorquina está siendo muy discreta. Yabusele no llega ni a los 10 minutos de media por partido, y sus números son de 2,9 puntos y 2,2 rebotes por encuentro. Los Knicks no están acusando sus bajas prestaciones al equipo, ya que por el momento son terceros en el Este con un balance de 25 victorias y 18 derrotas, ocho tropiezos más que los Detroit Pistons, líderes de su conferencia.

Yabusele no está teniendo una temporada fácil en los Knicks / STACY REVERE

Tras protagonizar un potente mate sobre LeBron James en la final olímpica de París 2024, al por entonces ala-pívot del Real Madrid se le abrieron las puertas para regresar a una NBA en la que pasó sin pena ni gloria entre 2017 y 2019. Fueron casi 80 partidos en los Celtics prácticamente firmando los mismos puntos que este curso.

La acción sobre el 'Rey' dio la vuelta al mundo, y los Philadelphia 76ers lo recuperaron para la NBA. El curso pasado no fue bueno en lo global, con 24 victorias y 58 derrotas para los Sixers, pero Yabusele firmó unos buenos 11 puntos y 5,6 rebotes que le permitieron firmar un nuevo contrato en la liga, esta vez con los Knicks por un total de dos años y 11,7 millones de dólares brutos.

Guerschon Yabusele, en un partido con los Sixers / AP

Pero los números y el escaso protagonismo de Yabusele en el equipo de Mike Brown pueden traer una novedad en el futuro del galo. Y es que, según informa el 'New York Times', los Knicks habrían puesto al jugador en la lista de transferibles, para lograr un traspaso que se podría cerrar en los próximos días.

Un movimiento que se puede producir con cierta celeridad, ya que el mercado de fichajes en la NBA se cierra el próximo 5 de febrero. En esas aspiraciones por intentar lograr el anillo, los neoyorquinos podrían buscar en el mercado algún movimiento para apuntalar la plantilla, y utilizar como moneda de cambio a Yabusele.

Por lo tanto, se vienen días de estar pendientes del futuro del exjugador del Real Madrid, que tras Celtics, Sixers y Knicks, todo indica que su etapa NBA contará con algún nuevo destino.