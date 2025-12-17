¡Los Knicks, campeones de la Emirates NBA Cup 2025!

Casi 53 años han tenido que esperar en Manhattan para celebrar un título de nuevo. Esta madrugada, y en una final ante los Spurs como en 1999, los Knicks aprovecharon su ventaja y se llevaron un partido en el que fueron por detrás hasta el inicio del último cuarto. Un estelar OG Anunoby fue clave para tumbar a unos Spurs que no se pudieron encomendar a su gran estrella, Victor Wembanyama.

Una primera mitad con mucho ritmo

El partido en Las Vegas arrancaba sin Wembanyama en el quinteto titular de los Spurs. “The Alien”, quien vuelve de una larga lesión, también arrancó desde el banquillo en las semifinales ante los Thunder. Esta vez, sin embargo, su papel en la primera mitad del partido no fue tan notorio. Wemby terminó el segundo cuarto con solo 4 puntos, 4 rebotes y 10:10 minutos en cancha.

Sin embargo, San Antonio dominó los dos primeros periodos gracias a Devin Vassell (12 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias) y a un gran e inesperado Luke Kornet (14 puntos). Los Knicks, por su parte, supieron frenar a Wembanyama en defensa y, en ataque, se encomendaron a un imperial OG Anunoby (quien al descanso llevaba ya 20 puntos y que acabó el partido con 28) y a su gran estrella, Jalen Brunson. Clave en la primera mitad fue también el papel de Mitchell Robinson (15 rebotes y 4 puntos) y Karl-Anthony Towns (16 puntos y 11 rebotes). Los dos interiores de los Knicks defendieron de maravilla la pintura. El partido llegó al descanso con los Spurs ganando por la mínima: 59-61.

San Antonio manda tras el descanso

Los Spurs salían con una marcha más tras el descanso. Dos triples seguidos de De’Aaron Fox y un parcial de 8-2 tras solo dos minutos obligaron a Mike Brown a pedir un tiempo muerto para evitar males mayores. En el tercer cuarto, además, Wembanyama apareció. El francés mostró su poderío. Diez puntos seguidos de Wemby hicieron volar a los Spurs, con una diferencia en el marcador de seis puntos (74-68).

Pese a ello, los Knicks resistieron gracias a Bridges y a un imperial Brunson (25 puntos y 8 asistencias), quien acabó siendo el MVP del torneo. El tercer cuarto terminaba con un 94-89 que dejaba todo abierto para el final.

El momento de los tapados

El último cuarto lo cambió todo. Un demoledor parcial inicial de los Knicks de 13-1, con un espectacular Jordan Clarkson (15 puntos), puso el 95-100 en el marcador, dando una ventaja a Nueva York que ya no iba a soltar hasta el final del partido. Dylan Harper (21 puntos y 7 rebotes) y Stephon Castle (15 puntos, 12 asistencias y 7 rebotes) mantuvieron vivas las opciones de unos Spurs que no pudieron encomendarse a Wembanyama. El francés disputó 25 minutos y solo pudo llegar a los 18 puntos y 6 rebotes. Las grandes labores en el rebote de los Knicks fueron claves también para impedir que SAS se acercara en el marcador.

El marcador final se quedó en 113-124. Anunoby, Mitchell, Towns y Clarkson fueron los héroes en una noche en la que el MVP del torneo fue Jalen Brunson, y quien permitió que los Knicks volvieran a tocar el cielo casi 53 años después. Nueva York se ha tomado de esta manera su venganza ante los Spurs 26 años después y las vitrinas en Manhattan ya cuentan con un nuevo trofeo que quedará registrado para la historia de la franquicia.