Los Knicks arruinan el aniversario de Doncic

Los New York Knicks frenaron este domingo a los Lakers de Luka Dončić y LeBron James con un contundente y merecido 112-100 en el Madison Square Garden, apoyados en una actuación coral que les permitió firmar su sexta victoria consecutiva y colocarse segundos del Este, por delante de Boston.

El triunfo tuvo un valor añadido para los Knicks, que no ganaban a los Lakers en Nueva York desde noviembre de 2021 y acumulaban tres derrotas seguidas ante el conjunto angelino.A pesar del tropiezo colectivo, Luka Dončić volvió a brillar. El esloveno firmó 30 puntos, 15 rebotes defensivos y 8 asistencias en 36 minutos, con un 5 de 14 en triples (35,7 %), liderando a los Lakers en ataque.

El partido tenía además un fuerte componente simbólico: se cumplía exactamente un año desde el fichaje de Dončić por los Lakers, tras su traspaso desde Dallas Mavericks el 1 de febrero de 2025, curiosamente también en una visita al Madison Square Garden.

LeBron James fue el segundo máximo anotador del equipo de JJ Redick, con 22 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, en lo que podría haber sido su último partido en el Garden con la camiseta de los Lakers, con su futuro en el aire y la opción de retirada a final de temporada. A sus 41 años, el ‘Rey’ fue además convocado para el All-Star del próximo 15 de febrero en Los Ángeles, un reconocimiento más a su longevidad competitiva.

El inicio del partido fue un espectáculo puro, con una sucesión de triples, alley-oops y asistencias que elevó el nivel desde el salto inicial. La expectación se reflejó también en las gradas: las entradas batieron récords de precio. A dos días del encuentro, los asientos más baratos rozaban los 500 dólares en Ticketmaster, mientras que las entradas de reventa más caras alcanzaban los 5.000 dólares. Según TickPick, el precio medio rondó los 1.000 dólares en la única visita de los Lakers al Garden esta temporada regular.

En lo deportivo, los Lakers dominaron la primera mitad, siempre ligeramente por delante, con Dončić marcando el ritmo y ordenando el juego. Pero los Knicks resistieron, empujados por un público muy metido que fue ganando protagonismo con el paso de los minutos. La presión ambiental se notó, especialmente en LeBron, que solo anotó 2 de sus 6 tiros libres, entre abucheos constantes.

Punto de inflexión

El partido cambió definitivamente al final del tercer cuarto, cuando los Knicks encadenaron tres contraataques consecutivos que encendieron el Madison. El equipo de Mike Brown cerró ese periodo con ocho puntos de ventaja, la máxima hasta ese momento.

La diferencia final estuvo en el acierto exterior. Los Lakers terminaron con un pobre 12 de 42 en triples (28,6 %), mientras que los Knicks castigaron con un 18 de 42 (42,9 %). El triunfo neoyorquino fue repartido y contundente: OG Anunoby firmó 25 puntos, Landry Shamet 23 puntos (6 de 10 en triples), Josh Hart 20 puntos y Jalen Brunson 12 puntos y 13 asistencias (doble-doble). También destacó Karl-Anthony Towns, elegido para el All-Star, con 11 puntos y 13 rebotes.

Con esta victoria, los Knicks (31-18) encadenan seis triunfos seguidos por primera vez esta temporada y se sitúan segundos del Este, solo por detrás de los Pistons, líderes sólidos de la conferencia. Los Lakers (29-19), que venían de una exhibición en Washington (111-142) con triple-doble de Dončić al descanso y un recital de mates de LeBron, visitarán Brooklyn el martes antes de cerrar su gira por el Este. El equipo angelino es actualmente sexto en el Oeste.