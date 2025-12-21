Kevin Durant se venga de los Nuggets

Los Houston Rockets ganaron este sábado 101-115 a los Denver Nuggets con 31 puntos de Kevin Durant, vengando así la derrota que encajaron en el mismo escenario cinco días atrás y que provocó una sanción de la NBA contra Ime Udoka.

Udoka, el entrenador de Houston, había criticado a los árbitros del partido del lunes, ganado por los Nuggets en la prórroga 128-125, lo que le costó una multa de 25.000 dólares por parte de la liga.

Hoy, los Rockets (17-8) no solo se cobraron su venganza, sino que cortaron una racha de seis victorias seguidas de Denver (20-7). Además, el entrenador de Denver, David Adelman, encajó la primera expulsión de su carrera también por protestar decisiones arbitrales.

Durant contribuyó con 31 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, mientras que el suplente Reed Sheppard firmó un gran partido con 28 puntos, 6 asistencias, 3 robos, 2 rebotes y 2 tapones. También protagonizó un parcial de 11-0 en el tercer cuarto.

Jabari Smith Jr. firmó un doble-doble con 22 puntos y 10 rebotes, Steven Adams atrapó 12 rebotes -5 ofensivos y 7 defensivos- y Amen Thompson aportó otros 16 puntos.

Thompson, precisamente, había sido protagonista en el partido del lunes, pues una dudosa falta señalada en su contra en los segundos finales permitió a los Nuggets forzar la prórroga.

Los Nuggets fueron superiores en la pintura -50 a 34 puntos-, pero los Rockets marcaron la diferencia desde el perímetro, con 19 a 8 en triples.

Nikola Jokic firmó 25 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, lejos de sus números habituales esta temporada, en la que tiene un promedio de triple-doble. Además, jugó solo 29 minutos por acumulación de personas, además de perder 5 balones.

Jamal Murray aportó 16 puntos y Bruce Brown terminó con un doble-doble de 12 puntos y 12 rebotes.