Keshad Johnson, ganador del concurso de mates en el NBA All Star 2026: así ha sido su actuación

El concurso de mates volvió a poner el listón en el aire esta noche en el All Star de la NBA, con el Intuit Dome de Inglewood como pista de despegue y un desenlace con guion de última posesión. Keshad Johnson, alero de Miami Heat, se proclamó campeón tras imponerse en la final a Carter Bryant, novato de San Antonio Spurs, en una pelea que se decidió en el último mate.

La historia tuvo un punto de sorpresa y otro de reivindicación. Johnson llegó a la cita con perfil discreto para el gran público y, sin embargo, se marchó con la corona en una noche que suele premiar tanto la creatividad como la sangre fría. En la ronda definitiva sumó 97,4 puntos, gracias a dos intentos valorados con 49,6 y 47,8. Bryant se quedó cerca con 93 puntos, después de un 50 perfecto en su primer mate y un 43 final que no terminó de convencer al jurado.

La final se decidió en el detalle. Bryant había encendido el pabellón con una ejecución que rozó la perfección y obligó a Johnson a ir al límite sin margen para el error. El pulso se tensó especialmente en el último tramo, cuando el novato de los Spurs no logró rematar un cierre a la altura del listón que él mismo había colocado minutos antes. Ahí apareció la clave del concurso. Pese a no hacer una puntuación excelente en su último mate, a Johnson le valió para superar a un Bryant que lo tenía todo para ganar. El jugador de los Spurs no pudo culminar el mate que deseaba hacer y acabó con un 360 básico por falta de tiempo. Esto le sirvió la victoria al jugador de los Heat.

Antes de llegar a ese cara a cara, el formato dejó su filtro habitual. Cuatro nombres pelearon por dos plazas en la final, con Carter Bryant y Keshad Johnson avanzando por delante de Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers) y Jase Richardson (Orlando Magic). En la primera ronda, Bryant lideró con 94,8 puntos, seguido por Johnson con 92,8, mientras Hayes terminó con 91,8 y Richardson con 88,8.

El reparto de participantes también hablaba de una noche de oportunidades. El concurso coronó, eso sí, a un ganador lejos de los focos principales del fin de semana, un recordatorio de que el All Star también es una vitrina para quien sabe aprovechar un escenario global.

La noche de concursos del sábado completó su menú alrededor del plato fuerte. Damian Lillard ganó el concurso de triples y el Team Knicks se llevó el Shooting Stars, en una jornada que sirvió de antesala al partido del domingo.

Pero el recuerdo inmediato se queda con el vuelo final. En un All Star en el que cada año se busca el mate que se haga viral, el título acabó en manos de quien encadenó ejecución y temple cuando más pesaba. Johnson no necesitó un 50 perfecto para ganar; le bastó con ser el más sólido cuando el concurso entró en su tramo decisivo.