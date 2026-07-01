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BALONCESTO

Kawhi Leonard regresa a los Toronto Raptors siete años después

Según informa Shams Charania de ESPN, los Toronto Raptors están ultimando un traspaso con Los Angeles Clippers por Kawhi Leonard

Leonard tiene que reavivar de nuevo a los Toronto Raptors con los que ganó el anillo de campeón

Leonard tiene que reavivar de nuevo a los Toronto Raptors con los que ganó el anillo de campeón / NBA

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

Kawhi Leonard está de vuelta a una franquicia que conoce muy bien y dónde vivió la gloria deportiva y el anillo de campeón junto a Marc Gasol. Con el regreso de Kawhi Leonard a Canadá, los Toronto Raptors sumarían a una superestrella consagrada capaz de ayudar a la franquicia a competir por el primer puesto de la Conferencia Este.

A cambio, se espera que Los Angeles Clippers reciban a Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda, un intercambio de selecciones de primera ronda y dos selecciones de segunda ronda.

Kawhi Leonard disputó 65 partidos con los Clippers la temporada pasada, promediando 27,9 puntos, 6,4 rebotes y 3,9 asistencias por partido, además de seguir siendo un jugador de élite en defensa.

Vuelta a casa

Este movimiento marcaría el regreso de Leonard a Toronto siete años después de su partida. Durante la temporada 2018-19, lideró a los Raptors a su primer campeonato de la NBA en la historia de la franquicia, pero la organización no logró convencerlo de quedarse, ya que optó por firmar con Los Angeles Clippers como agente libre.

Este acuerdo supone el regreso a Canadá de la estrella que lideró a los Raptors a un título de la NBA en 2019, ganando el premio al Jugador Más Valioso de las Finales tras promediar 28,5 puntos por partido en la victoria sobre los Golden State Warriors.

Leonard anotó 732 puntos durante los playoffs de 2019, la tercera mayor cantidad en una sola postemporada en la historia de la NBA, solo superado por Michael Jordan en 1992 y LeBron James en 2018. Jugó solo una temporada con los Raptors, ya que fue traspasado por los San Antonio Spurs en julio de 2018, y posteriormente dejó Toronto como agente libre en 2019 para unirse a los Clippers.

Leonard cerrará su etapa en los Clippers, de vuelta a Toronto siete años después

Leonard cerrará su etapa en los Clippers, de vuelta a Toronto siete años después / NBA

Desde entonces, Leonard ha buscado repetidamente otro título con los Clippers, pero el equipo no ha conseguido el título en ninguna ocasión.Los Toronto Raptors terminaron quintos en la Conferencia Este la temporada pasada y el equipo de Darko Rajakovic fue eliminado en la primera ronda de los playoffs por los Cleveland Cavaliers tras siete partidos.

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La adquisición de Kawhi Leonard sin duda les ayudará a luchar por el primer puesto del Este y también les brindará la experiencia en playoffs que tanto necesitan de uno de los jugadores que más ha transformado una franquicia en los últimos 15 años.

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