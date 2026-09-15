Kawhi Leonard regresa a Toronto dónde fue campeón en 2019 junto a Marc Gasol

El traspaso de Kawhi Leonard de Los Ángelss Clippers a Toronto Raptors finalmente se ha hecho oficial tras una demora de varias semanas, causada de la investigación de la NBA a los Clippers por eludir las normas del tope salarial y que ha acabó con una sanción importante al conjunto angelino.

Los equipos acordaron inicialmente el traspaso el pasado el 30 de junio, pero esta quedó en suspenso mientras la liga investigaba las acusaciones de que los Clippers habían infringido las reglas del tope salarial al fichar a Leonard como agente libre.

Clippers y Raptors volvieron a acordar los términos originales del traspaso este pasado lunes, antes de comunicándoselo a la oficina de la Liga que ha dado su beneplácito.

Kawhi Leonard deja los Clippers tras la dura sanción recibida por su equipo / Eric Thayer / AP

Leonard renuncia a cobrar por el traspaso

Leonard renunció a una bonificación por traspaso de 7,45 millones de dólares para facilitar su llegada a Toronto, según informaron diversas fuentes. Dicha bonificación habría situado a los Raptors por encima del primer umbral del tope salarial. Una vez completada la operación, Toronto se situará 2,3 millones de dólares por debajo de ese primer umbral y contará con 13 contratos garantizados.

En la operación de traspaso, Los Clippers recibirán a Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda sin protección, el derecho a intercambiar una selección de primera ronda y dos selecciones de segunda ronda en el traspaso; la operación se tramitará ahora después que los Clippers han dedicado los últimos 13 días a gestionar las sanciones disciplinarias de la Liga y a resolver cuestiones logísticas internas.

A principios de este mes, la NBA anunció una serie de severas sanciones para los Clippers, que incluían la pérdida de cinco futuras selecciones de primera ronda, una multa de 30 millones de dólares y la suspensión por un año del propietario Steve Ballmer por infringir las normas que prohíben eludir el tope salarial, en un caso relacionado con Leonard.

Leonard ganaba el título con Toronto Raptors en 2019 y ahora regresa en su madurez como estrella de la NBA / NBA

Conducta indebida de Clippers

Las sanciones se impusieron tras una investigación de casi un año sobre la franquicia, la cual "detectó un patrón de conducta indebida y múltiples infracciones graves del reglamento por parte de la organización de los Clippers, que ya había incumplido anteriormente las normas sobre el tope salarial". El propietario, Steve Ballmer, aceptó el año de sanción por esas conductas ilegales.

Leonard lideró a los Raptors para conseguir el primer campeonato de la NBA en la historia de la franquicia en 2019 junto a Marc Gasol, antes de abandonar Toronto para fichar por los Clippers.

Toronto Raptors visitarán a los Clippers el 2 de noviembre y los recibirá en casa el 1 de enero. Asimismo, ambos equipos tienen programado enfrentarse en Vancouver en un partido de pretemporada el próximo 10 de octubre.