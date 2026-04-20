Jokic, Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander, los finalistas al MVP de la NBA

La NBA ya ha definido la carrera final por el MVP 2025-26 y el galardón saldrá de Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic y Victor Wembanyama. La gran ausencia es Luka Doncic, que se queda fuera pese a que la propia liga y el sindicato le declararon elegible para los premios del curso bajo la cláusula de circunstancias extraordinarias.

Los tres candidatos

Shai vuelve a estar en el centro de todo. El canadiense ha firmado 31,1 puntos, 4,3 rebotes y 6,6 asistencias, ha encadenado 127 partidos seguidos con al menos 20 puntos y ha llevado a Oklahoma City al mejor récord de la liga con 64 victorias. Después de conquistar el MVP de 2024-25 y liderar a los Thunder al anillo de 2025, ahora persigue repetir ambos golpes de autoridad. Además, también es finalista al premio al jugador clutch.

Jokic ha vuelto a desafiar la lógica. El serbio ha promediado 27,7 puntos, 12,9 rebotes y 10,7 asistencias, otro triple doble de temporada, y se ha convertido en el primer jugador en liderar la NBA a la vez en rebotes y asistencias. Desde la posición de pívot, su campaña vuelve a parecer irrepetible y mantiene a Denver en la élite aun después de perderse 17 partidos.

Wembanyama ya no es una promesa, sino una superestrella. El francés ha cerrado el curso con 25 puntos, 11,5 rebotes y 3,1 tapones, ha sido el gran motor de unos Spurs de 62 victorias y, además de pelear por el MVP, también está entre los tres finalistas al Defensor del Año. Su impacto es total, cambia tiros, intimida a cualquiera en la pintura y encima ha dado un salto ofensivo enorme.

Los tres candidatos al MVP de esta temporada / NBA

El caso Doncic

Y luego está Doncic, el caso que más ruido deja. La NBA hizo auténticos malabares reglamentarios para mantenerle en la carrera, apoyándose en la cláusula de circunstancias extraordinarias después de que el esloveno se quedara en 64 partidos cualificados tras perder dos por el nacimiento de su hija en Eslovenia. Sin embargo, ni siquiera eso le abrió la puerta de la terna final. Y sorprende, porque sus números son de puro MVP, con 33,5 puntos, 7,7 rebotes y 8,3 asistencias, además de acabar como máximo anotador de la temporada.

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Un año más, fracaso estadounidense

La carrera por el MVP también confirma un cambio de era en la NBA. Desde la temporada 2017-18 ningún estadounidense gana el premio, y el último en lograrlo fue James Harden con Houston. Desde entonces, el galardón siempre ha quedado en manos de jugadores internacionales, con Giannis Antetokounmpo en 2018-19 y 2019-20, Nikola Jokic en 2020-21, 2021-22 y 2023-24, Joel Embiid en 2022-23 y Shai Gilgeous-Alexander en 2024-25. La terna de este curso, formada por Shai, Jokic y Wembanyama, garantiza que esa racha seguirá viva y refuerza la idea de que el gran premio individual de la liga se ha convertido en un reflejo del dominio internacional.