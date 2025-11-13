Jokic pasa por encima de los Clippers

El serbio Nikola Jokic anotó 55 puntos este miércoles en la victoria de sus Denver Nuggets por 116-130 frente a Los Angeles Clippers, en Inglewood (California).

Jokic terminó con 55 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias en poco más de 33 minutos sobre la pista. El serbio firmó un 18 de 23 en tiros de campo (78,3 %), incluidos 5 de 6 en triples (83,3 %) y 14 de 16 en tiros libres (87,5 %).

La de esta noche es la tercera mejor marca anotadora de Jokic en su undécima temporada en la NBA, tras los 61 puntos que logró en abril de 2025 ante los Minnesota Timberwolves y los 56 que firmó en diciembre de 2024 frente a los Washington Wizards.

Esta actuación de Jokic llega sin apenas descanso, tras disputar 24 horas antes otro partido -ante los Sacramento Kings- en el que sumó 35 puntos (16 de 19 en tiros de campo) y 15 rebotes.

Con la victoria de hoy, los Nuggets (9-2) quedan en la segunda posición de la Conferencia Oeste, solo por detrás de los todopoderosos Oklahoma City Thunder (12-1).

Los Clippers, por su parte, están protagonizando un decepcionante inicio de temporada con un balance de 3-8.