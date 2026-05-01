Jokic carga contra sus compañeros de Denver: "Si estuviéramos en Serbia, todos estaríamos despedidos"

Los Denver Nuggets se despidió esta madrugada de los playoffs de la NBA. En la que no ha sido su mejor temporada, el equipo de Nikola Jokic sucumbió ante los Minnesota Timberwolves y no alcanza ni siquiera las semifinales de Conferencia. Un palo duro para Jokic, que tampoco dio su mejor nivel en esta eliminatoria, a pesar de cumplir con sus espectaculares números habituales.

El talento serbio, candidato a ser MVP de la temporada, reconoció que podía haber hecho más en la serie. "Tenía que jugar mejor, debí jugar mejor, sobre todo en los primeros tres partidos. Ellos fueron mejores en estos enfrentamientos". También afirmó que la franquicia está muy lejos de luchar por el anillo. "Acabamos de perder en la primera ronda. Creo que estamos muy lejos".

Uno de los nombres que más ha destacado en la eliminatoria ha sido el de Rudy Gobert, que se ha encargado de frenar lo máximo posible a Jokic. Sin duda, ha hecho una gran labor en su papel. "Poder enfrentarse a uno de los mejores jugadores ofensivos de todos los tiempos... como competidor, es de lo que sueñas", explicó el pívot francés sobre la oportunidad de defender al balcánico.

Jokic tampoco dudó en elogiar a su compañero de baile en pista. "Es un gran tipo, hizo un grandísimo trabajo en el rebote, ellos han estado mejor que nosotros". El próximo rival de los Minnesota Timberwolves será uno de los máximos candidatos a hacerse con el anillo de la NBA: los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Nicola Jokic, ante los Timberwolves. antes de quedar eliminado del playoff de la NBA / @nuggets

La derrota de los Nuggets puede conllevar cambios en la planificación deportiva de la siguiente temporada. Da la sensación de que el proyecto necesita una transformación. "No es mi decisión, honestamente lo digo. Definitivamente, si estuviéramos en Serbia, todos seríamos despedidos", concluyó de manera contundente la estrella del equipo.

Seguirá en Denver

Por mucho que los resultados no acompañen, Jokic no tiene dudas de que quiere seguir en Denver. En 2023, conquistaron el primer anillo de la NBA de su historia, y el serbio sueña con volver a hacerlo en el lugar en el que ha estado siempre. Lo que en la jerga futbolística se consideraría un 'One Club Man'. "Quiero seguir siendo un Nugget para siempre", aseguró.

Con esta derrota, Jokic cierra un año espectacular en lo individual. Por primera vez en su carrera, ha promediado un triple doble por partido. Sin duda, sus números son impresionantes: 27,7 puntos, 12,8 rebotes y 10,7 asistencias por encuentro. El serbio ha dado un paso más allá en la elaboración del juego y ha superado la barrera de la diez asistencias de media. Sin embargo, no todo pasa por el rendimiento propio.