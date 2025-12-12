Jayson Collins, el primer NBA que se declaró gay, desvela que lucha contra un agresivo cáncer cerebral

Jayson Collins, el primer jugador en la historia de la NBA que se declaró gay en 2016, se encuentra luchando por su vida después que le fuera detectado hace unos mese un cáncer cerebral que avanza a una velocidad endiablada y que hace temer por su vida en apenas unas semanas.

El ex NBA desveló en una historia que publica ESPN que le fue diagnosticado un glioblastoma, un cáncer cerebral muy agresivo y por el que está luchando para seguir con vida, más allá del poco tiempo de vida que tiene de pronóstico este tumor.

“Hace unos meses, mi familia publicó un breve comunicado diciendo que tenía un tumor cerebral. Era simple, pero intencionadamente poco específico. Lo hicieron para proteger mi privacidad mientras yo estaba mentalmente incapacitado para hablar por mí mismo y mis seres queridos intentaban comprender a qué nos enfrentábamos”, dijo el exjugador de la NBA de 47 años.

Collins, en una acción defensiva frente a Pau Gasol / NBA

"Que la gente escuche mi historia"

“Quiero que la gente me escuche ahora directamente. Sufro un cáncer cerebral de los más mortales. Apareció increiblemente rápido”, explicaba Collins, con una experiencia en la liga estadounidense de 830 encuentros con equipos como New Jersey Nets, Memphis, Minnesota, Atlanta o Boston, antes de retirarse en 2014.

“La biopsia reveló que mi glioblastoma tenía un factor de crecimiento del 30%, lo que significa que en cuestión de semanas, si no se hacía nada, el tumor se quedaría sin espacio y probablemente moriría en un plazo de seis semanas a tres meses”, explicó.

“El objetivo es seguir combatiendo el avance de los tumores el tiempo suficiente para que me diseñen una inmunoterapia personalizada y mantenerme lo suficientemente sano como para recibirla una vez que esté lista”, dijo.

Pronóstico de vida: de 11 a 14 meses

“Como mi tumor es inoperable, al optar únicamente por el tratamiento estándar (radiación y TMZ), el pronóstico promedio es de solo 11 a 14 meses. Si ese es todo el tiempo que me queda, prefiero dedicarlo a probar un tratamiento que algún día podría convertirse en el nuevo tratamiento estándar para todos”, dijo el ex jugador, que aseguró ser feliz junto a su marido, Brunson Green, con el que se casó hace unos meses en Austin (Texas)..

El ex jugador de la NBA asegura que tiene una vida feliz al lado de su marido, Brunson Green / LPG

“Algo de lo que siempre me he enorgullecido es de tener a las personas adecuadas en mi vida. Cuando me declaré públicamente como el primer jugador de baloncesto gay en activo en 2013, se lo conté a mucha de mi gente más cercana. No me preocupaba que se filtrara antes de que saliera la historia, porque confiaba en la gente a la que se lo conté”.

“¿Y saben qué? No se filtró nada. Pude contar mi propia historia, como yo quería. Y ahora puedo decir honestamente que los últimos 12 años han sido los mejores de mi vida. La vida es mucho mejor cuando te muestras como eres realmente, sin miedo a serlo, en público o en privado. Así soy yo. Con esto estoy lidiando”, finalizó el ex NBA.