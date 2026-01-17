James Harden se olvida de Sergio Llull: "¿Quién es?"

Sergio Llull es una leyenda en el Real Madrid. Un jugador que ha escrito un gran legado en el club blanco, donde ha alzado todos los títulos posibles (tres Euroligas, nueve Ligas ACB, siete Copas del Rey, 9 Supercopas y una Intercontinental). Aun así, la historia podría haber cambiado y mucho hace poco más de diez años, cuando la NBA se interesó por el base balear.

En verano, en el programa 'TIMEOUT' emitido en el canal de Youtube de la FEB, Llull explicó por qué decidió no cruzar el charco: "No me arrepiento en absoluto. Fue mi decisión, y la correcta porque fue mía. Los Rockets vinieron, salimos a cenar y hasta me pusieron a James Harden al teléfono. Salí de allí diciendo: “Me voy”. Estaba casi convencido”, reconoció.

James Harden, jugador de Los Angeles Clippers / Twitter: @ShamsCharania

Finalmente, Llull optó por quedarse en el Real Madrid, una decisión de la que no se arrepentirá jamás. "Se lo dijimos al Madrid. Florentino me llamó y me ofrecieron un contrato de seis años con un aumento salarial, aunque aún lejos de lo que ofrecía la NBA. Al final, lo sopesamos todo, y mi decisión fue quedarme", zanjó el menorquín, que prolongó su contrato este verano para jugar esta temporada.

James Harden fue preguntado por 'MD' acerca de este episodio y su respuesta no dejó a nadie indiferente: "¿Quién? No recuerdo", reconoció la 'Barba'. Cuando se le explicó la anécdota de la aparente llamada al jugador en 2015, el estadounidense admitió que "no conozco la historia". Unas declaraciones llamativas que demuestran que las estrellas de la NBA no se interesan mucho por el baloncesto europeo.

Sergio Llull es el jugador con más partidos jugados en la Euroliga / EFE

Lo que sí se conoce es que los Houston Rockets presentaron una suculenta oferta al base del Madrid de 19,5 millones de dólares por tres años. Los blancos intentaron de todas las maneras posibles que Llull se quedara y finalmente se llegó a un acuerdo de un contrato hasta 2021 (seis años) y más de dos millones de euros por temporada.

Sergio Llull aterrizó en la capital española en el año 2007, procedente del BAXI Manresa. A sus 38 años, sigue teniendo minutos en el roster de Scariolo, aunque también representa la veteranía en el vestuario. Este curso, sus números siguen siendo buenos, teniendo en cuenta los minutos en pista: 7,1 puntos, 1,5 rebotes y 2,4 asistencias por encuentro.