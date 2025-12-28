Inverosímil pelea en la 'nueva' NBA: puñetazos y dos expulsados

El partido entre los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns (114-123) de la pasada jornada de la NBA tuvo a dos claros protagonistas por una acción que empezó como un lance de partido y acabó a golpes. El puertorriqueño Jose Alvarado y el estadounidense Mark Williams se enzarzaron en mitad de la cancha y acabaron expulsados, dejando unas imágenes lamentables.

Faltaban poco más de dos minutos para el final del tercer cuarto del partido, cuando se produjo la pelea entre el base de New Orleans y el pívot de los Suns. Atacaban los locales cuando Williams colocó una pantalla sobre la línea de triple a Alvarado, quien lo empujó con ambas manos, cometiendo una falta personal.

El puertorriqueño se dirigió a los árbitros para protestar cuando Williams le empujó. Acto seguido, se giró para enfrentarse al pívot de los Suns, que le supera en más de una cabeza. Alvarado apenas alcanza el 1,83 de estatura, mientras que Mark Williams llega hasta las 2,13 minutos.

Se desató una pelea con varios golpes, incluido un puñetazo de Alvarado que aparentemente impactó en la cara de Williams. Varios compañeros se acercaron rápidamente para intentar separarlos y tras unos segundos de tensión la batalla se terminó. Ambos fueron expulsados y mientras Williams se lo tomó con calma, a Alvarado se le pudo ver corriendo por el túnel de vestuarios.

Era el segundo enfrentamiento en 24 horas en Nueva Orleans y los dos partidos acabaron con victoria para los Suns. Los dos jugadores recibirán una sanción por parte de la NBA que en estos casos suele ser bastante contundente.