El increíble regreso de Wembanyama a la NBA

Wembanyama dejó claro este jueves que es una de las estrellas de la NBA. Después de ocho meses fuera de las pistas por una grave lesión, el francés presentó su candidatura al MVP con un regreso descomunal y dando una lección de baloncesto a uno de los jugadores más mediáticos del momento: Cooper Flagg. 40 puntos y 15 rebotes lo dicen todo.

Los Spurs debutaban en la nueva temporada contra unos Mavs que cuentan con grandes nombres en su plantilla: Anthony Davis, Klay Thompson, o el propio Flagg. En cambio, la franquicia de San Antonio se podría definir como Wembanyama y cuatro más. Aun así, si el 'gigante' está inspirado, no necesitan más para dominar a sus rivales desde la zona. O desde el exterior, porque el galo se atrevió incluso con un triple.

Los 22 puntos y 13 rebotes de Anthony Davis no fueron suficientes para hacer frente a los de San Antonio, que también contaron con un inspirado Stephon Castle (22 puntos, siete rebotes y seis asistencias). La conexión con Wembanyama es la gran noticia para los Spurs, que sueñan con que este dúo sea capaz de dirigir a la plantilla hasta los playoffs.

La preparación de 'Wemby' durante estos meses ha sido tanto física como mental. Primero, priorizó trabajar en los aspectos más intangibles, visitando un templo en China e incluso rapándose la cabeza para convivir varios días junto a monjes. Una apuesta para conectar con su cuerpo de manera espiritual y trabajar en su fuerza más mental. Y parece que no le ha ido mal.

También tuvo tiempo de disfrutar de las vacaciones, desde una visita a Costa Rica en la que acabó jugando al fútbol con niños, hasta un día por el Centro del Espacio Johnson de la NASA de Houston. "Lo de la NASA no me ayudó en cuanto a baloncesto pero me gustó. El verano se ha tratado en general de mi desarrollo físico y mi viaje a China", comentó entre risas después del partido.

Victor Wembanyama, ante Cooper Flagg / LM Otero

La presentación del francés es una clara demostración de que quiere el MVP. Antes de empezar la temporada, ya se postuló como el máximo favorito a ganar el premio a Defensor del Año, pero todavía quiere ir más allá. A sus 21 años (y 2,24 metros de altura, no lo olvidemos) es ahora mismo el líder de la nueva generación. No hay nadie que sea más determinante a su edad en el mundo.

Récord histórico

Con sus 40 puntos, batió un récord histórico en la franquicia convirtiéndose en el jugador que anota más puntos en un partido inaugural. George Gervin, con 29 puntos, mantenía una marca que estuvo vigente durante 48 años. "He trabajado muy duro, está valiendo la pena, todos los sueños están permitidos. Estoy contento de volver", reconoció.

Por el otro lado, el debut de Cooper Flagg no fue malo, aunque quedó totalmente eclipsado por la actuación de 'Wemby'. El rookie más prometedor de la temporada consiguió su primer doble-doble (10 puntos y 10 rebotes), aunque su presencia en pista, que superó los 30 minutos, demuestra que será una de las piezas clave de Dallas a pesar de su corta edad.