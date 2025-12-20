Un imperial Hugo González doblega a los Heat

Un parcial de 20-5 en el arranque del último cuarto con el español Hugo González en pista dio a los Boston Celtics la victoria ante los Miami Heat (129-116), con un Derrick White colosal desde el triple.

Los de verde firmaron un 48,8 % de acierto desde el perímetro, incluidos 10 triples durante en el último cuarto, al que ambos equipos llegaron distanciados por un punto en el marcador.

Sam Hauser (15 puntos y 5 de 6 en triples) inició la racha de los Celtics con dos triples consecutivos al inicio del cuarto periodo, el segundo de ellos en contraataque tras un robo de balón de González.

El español se quedó cerca de lograr su primer doble-doble en la NBA al anotar 10 puntos y capturar 8 rebotes en 29 minutos de juego.

Aunque los Heat intentaron reaccionar con dos triples de su pivot Kel'el Ware (24 puntos y 14 rebotes), Jaylen Brown (30 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) y González respondieron inmediatamente con dos anotaciones de tres puntos para mantener los 16 de ventaja en el marcador, que se mantuvo hasta el final del encuentro.

El partido se había mantenido igualado hasta entonces, sin que ninguno de los equipos lograra una distancia superior a ocho puntos.

La salida como titular de Jaime Jáquez Jr. ante la baja por lesión de Andrew Wiggins, fue la principal novedad en los Heat, que tampoco pudieron contar con Tyler Herro ni Davion Mitchell.

El mexicano anotó 14 puntos (5 de 15 en tiros) y capturó 8 rebotes. Norman Powell, con 18 puntos, el lituano Kasparas Jakucionis, con 17 anotaciones, y Bam Adebayo, con 16 puntos y 10 rebotes, fueron el resto de titulares junto a Ware.

Los Celtics poseen un balance de 16-11 tras esta victoria y ocupan la cuarta plaza en la Conferencia Este.

Los Heat, que rompieron el jueves una racha de cinco derrotas consecutivas tras vencer a los Brooklyn Nets, vuelven a la senda perdedora y se quedan en 15 triunfos y 13 partidos perdidos.