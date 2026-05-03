Hugo González toca fondo en la NBA

No ha sido el año de los Celtics. La franquicia de Boston se despidió de los playoffs de la NBA en el séptimo y decisivo partido contra Philadelphia 76ers. Una dura derrota que cierra un curso complicado, en el que las lesiones y las carencias de la segunda unidad han hecho mella. Tuvieron el pase en sus manos hasta en tres ocasiones (3-1), pero en ninguna la moneda cayó del lado verde.

Tampoco han sido unos buenos playoffs para Hugo González. El español, que durante varios tramos de la temporada fue un jugador clave en Boston, ha ido perdiendo protagonismo hasta tocar fondo a la hora de la verdad. Ni un solo punto ha anotado en toda la serie, aunque prácticamente no saltó a pista más allá del partido decisivo, donde rozó los 13 minutos en pista.

Tras la baja inesperada de Tatum, Joe Mazzulla sorprendió con un quinteto poco habitual formado por Jaylen Brown, Derrick White, Ron Harper Jr, Luka Garza y Baylor Scheierman. Estos tres últimos no aportaron ni un solo punto en el casillero de Boston. El entrenador de los Celtics también apostó más por Hugo González, siempre importante en tareas defensivas.

Sin embargo, en lo ofensivo dejó mucho que desear, fallando los tres intentos de triple y los dos tiros libres. La ausencia de Tatum, como se dio en el inicio de curso, siempre era una noticia 'positiva' para Hugo, ya que le permitía habitualmente tener más minutos y protagonismo. Una situación que se dio en el último partido de playoffs, pero que el español no aprovechó.

Hugo González, durante la temporada regular / Associated Press/LaPresse / LAP

Ha sido una temporada de altibajos para el rookie procedente del Real Madrid. En marzo, firmó un partido a la altura de Larry Bird, protagonizando un doble-doble para el recuerdo: 18 puntos y 16 rebotes. Un mes antes, se convirtió también en el rookie con el mejor +/- por partido de toda la historia de la NBA (5,36), superando a Tim Duncan, que ocupaba la primera posición.

Números de Hugo González en su primer año

Muchas emociones ha experimentado el español a lo largo de un año que pone fin con un sabor agridulce. La temprana eliminación y su 'desaparición' en las últimas semanas cierran un curso que sigue siendo muy positivo y lo sitúa como uno de los jugadores jóvenes con mayor nivel en España. Es cuestión de tiempo que encuentre su hueco en Boston o en otra franquicia.

Hugo cierra la temporada con 3,9 puntos, 3,3 rebotes y 0,5 asistencias por encuentro. Todo hace indicar que seguirá en Boston mejorando, al lado de grandes estrellas como el propio Tatum, White o Brown. La franquicia deberá trabajar en una segunda unidad más decisiva y un juego interior más potente. Y es que apostando solo por el tiro exterior no puedes ganar el anillo de la NBA.