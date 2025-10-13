NBA
Hugo González sigue sumando en Boston
El jugador español firmó cuatro puntos y dos rebotes en la victoria ante Cleveland Cavaliers
EFE
El español Hugo González siguió sumando minutos este domingo con los Boston Celtics, que ganaron por 138-107 a los Cleveland Cavaliers en su tercer partido de preparación en vista del arranque de la temporada NBA, con cuatro puntos y dos rebotes del exmadridista.
Entre los demás encuentros disputados este domingo, el griego Giannis Antetokounmpo volvió a competir con los Milwaukee Bucks por primera vez en esta pretemporada. En el TD Garden de Boston, los Celtics dominaron a los Cavs empujados por el recital desde el arco de Anfernee Simons, protagonista con 21 puntos y seis triples.
González, elegido con el número 28 en el último draft, aportó cuatro puntos (2 de 4 en tiros de campo y 0 de 2 en triples), y dos rebotes en 15.10 minutos en pista. En el United Center de Chicago, Giannis Antetokounmpo saltó a la pista como titular y aportó un doble doble de trece puntos y diez rebotes en 21 minutos en la victoria por 127-121 de los Bucks.
Myles Turner, nuevo fichaje de Milwaukee, y Kyle Kuzma metieron 19 puntos cada uno.
