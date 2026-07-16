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NBA

Hugo González se sale con los Celtics en la Summer League

Hugo González lideró a los Celtics en su triunfo contra los Kings en la Liga de Verano (82-76) con una actuación estelar del español, que sigue asombrando por sus números

Hugo González, en un partido con Boston Celtics

Hugo González, en un partido con Boston Celtics / EUROPA PRESS/CONTACTO/ZOU ZHENG

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

Washington

Hugo González lideró este miércoles con un doble-doble el triunfo de los Boston Celtics por 82-76 sobre los Sacramento Kings en la Liga de Verano (Summer League) de la NBA, en una actuación estelar del español que sigue asombrando por su habilidad para aportar puntos y juego a los Celtics.

El español, titular, terminó el partido con 24 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y un robo, convertido en el líder de los Celtics en este torneo de verano. González asumió galones desde el inicio. No se escondió, pidió el balón y terminó como máximo anotador del encuentro.

El exterior español convirtió 8 de sus 18 lanzamientos de campo, incluidos 3 triples en 9 intentos, y no falló desde la línea de tiros libres, con un perfecto 3 de 3. También perdió tres balones, prácticamente el único lunar de una noche en la que mostró toda su capacidad para influir en diferentes apartados del juego como quieren los Celtics para que vaya ganando más confianza y liderazgo. Dejó claro que no es únicamente un gran defensor.

Hugo González, en su actuación frente a Sacramento Kings

Hugo González, en su actuación frente a Sacramento Kings / NBA

Más rodaje en la Summer League

Los Celtics incluyeron a González en su nómina de la Summer League para potenciarle como líder y prepararle para asumir un papel más importante durante la temporada regular, sobre todo a raíz de la salida de Jaylen Brown.

El español ha disputado tres de los cuatro partidos, todos como titular, que los Celtics tenían programados en el torneo de Las Vegas, con otro doble-doble (17-10) en el primero, una victoria sobre los Toronto Raptors por 83-80.

Además de González, destacaron por los Cetics John Tonje (18 puntos), Milos Uzan (13 puntos) y Chris Cenac Jr. (10 puntos y 13 rebotes) que lograron dobles dígitos en el Thomas & Mack Center de Las Vegas. Los mejores de los Kings fueron Alex Karaban (21 puntos con 5 de 7 en triples), Emanuel Sharp (12 puntos) y Adam Flagler (11 puntos).

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