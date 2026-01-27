Hugo González se queda fuera del Rising Stars

Aunque en un principio todo apuntaba a que Hugo González tenía muchas opciones, finalmente el madrileño no formará parte del All Star Weekend 2026 de la NBA, que se celebrará en Los Ángeles, concretamente en el Intuit Dome.

En su temporada de debut en la liga y con apenas 19 años, González no ha sido elegido para el Rising Stars Challenge, el torneo que reúne a los jugadores más prometedores entre rookies, sophomores y miembros de la G League. Este certamen, que abrirá el fin de semana de las estrellas, se disputará en horario español la madrugada del viernes 13 al sábado 14 (03:00 h).

Todavía podría haber cambios en las listas oficiales, ya que las lesiones suelen provocar sustituciones de última hora. En cualquier caso, la camada de rookies de este año está ofreciendo un nivel altísimo, lo que dificulta la entrada de nuevos nombres. Aun así, Hugo partía con muchas opciones por el papel que está desempeñando en unos Boston Celtics que han sorprendido a toda la liga pese a la baja de su estrella, Jayson Tatum.

Un crecimiento exponencial

Más allá de los números, su impacto va mucho más allá. El público del TD Garden le ha mostrado un enorme cariño y Joe Mazzulla, su entrenador, confía en él desde el inicio de la temporada. Su aporte destaca por la intensidad defensiva y la potencia física, virtudes que lo están convirtiendo en un especialista capaz de frenar a algunos de los mejores bases del planeta.

El Rising Stars es ya un clásico del All Star Weekend. Debutó en 1994 como un duelo entre rookies y, desde el año 2000, enfrenta a jugadores de primer y segundo año. En 2022 se incluyó por primera vez representación de la G League, y un año más tarde adoptó el formato actual: un mini torneo de cuatro equipos, con exjugadores ejerciendo de entrenadores y eligiendo a sus plantillas en un draft previo.