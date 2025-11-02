Hugo González, un jugador diferente en Boston: "El hecho de que los tenga le ha dado una oportunidad"

Los Celtics siguen pagando caras sus bajas. Esta madrugada, ante Houston, los de Massachusetts volvieron a caer tras haber conseguido el día anterior su primera victoria de la temporada. Kevin Durant volvió a dejar claro por qué continúa siendo una de las figuras más determinantes de la liga. Con 26 puntos en apenas tres cuartos, el veterano lideró a unos Rockets que ya presentan balance positivo (3-2) después de haber perdido sus dos primeros encuentros. Houston, poco a poco, va encontrando su ritmo y empieza a mostrar la solidez.

Una victoria coral

Junto a KD, los de Texas encontraron múltiples aliados. Amen Thompson, cada vez más sólido en su papel, aportó 17 puntos y nueve rebotes, mientras que Alperen Sengun rozó el triple-doble con 16 puntos, diez rebotes y nueve asistencias, manejando el juego interior con inteligencia y energía. Jabari Smith Jr. y Josh Okogie sumaron 12 tantos cada uno, completando una ofensiva tan colectiva como efectiva. Houston encendió motores en el primer período con un Durant encendido (12 puntos) y se marchó al descanso con un cómodo 66-48. Los Rockets lanzaron con 57% de acierto en la primera mitad y dominaron los tableros con claridad (53-36 en rebotes), dos cifras que retratan su superioridad en un partido que dominaron de principio a fin.

Los Celtics pagaron la fatiga

Por su parte, se notó el cansancio en los jugadores de Boston. Los Celtics venían de jugar la noche anterior ante los 76ers y pagaron caras las consecuencias del back-to-back. Jaylen Brown se quedó en 12 puntos, Derrick White aportó 5, y Payton Pritchard alcanzó los 14. Además, Brown no disputó ni un solo minuto del último cuarto, reservando energías tras el esfuerzo del día anterior.

Joe Mazzulla aprovechó el encuentro para repartir minutos entre sus jugadores, dando rodaje a piezas del banquillo. El más destacado del cuadro de Massachusetts fue Baylor Scheierman, quien lideró la anotación de los Celtics con 17 puntos saliendo desde la segunda unidad.

Otra buena noche para Hugo

Minutos tuvo también Hugo González. El ex del Real Madrid volvió a disfrutar de casi 20 minutos en pista. Su primera acción, un triple desde la esquina, demostró que, poco a poco, el español va ganando confianza. González terminó con 7 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en 17 minutos disputados dejando una gran acción que culminó con una 'bomba'.

Volvió a destacar por su gran actitud defensiva, algo que en Boston se valora mucho y que, poco a poco, le está otorgando más protagonismo en el equipo. De hecho, Mazzulla volvió a elogiar al español tras el partido: “Diría que la mayoría de los jóvenes que llegan a la liga no tienen los instintos defensivos que él ya posee. El hecho de que los tenga le ha dado, de alguna manera, una oportunidad.”